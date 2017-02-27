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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4954495549564957

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.3 5 121
25.01-25.5
4%
5
25.51-26.0
1%
1
26.01-26.5
6%
7
26.51-27.0
5%
6
27.01-27.5
15%
18
27.51-28.0
13%
16
28.01-28.5
9%
11
28.51-29.0
12%
14
29.01-29.5
5%
6
29.51-30.0
5%
6
больше 30
26%
31
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 20:48

  Игорь Алексеевич написав:дельта хотела лера - лагун её послал
банк завалили.
классика нбу. :roll:

Боже, какой бред
Зелене болото
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:12

  75stasstas75 написав:Kalgan
Если бы была - по земле больше 4000 правок тоже бы не рассматривали, а сразу проголосовали

С землёй вроде целенаправленно этого не сделали, чтоб все максимально по регламенту было. А лазейка с рассмотрением правок пакетами и правда есть. Там вроде это должен сначала комитет поддержать, а потом 150 депутатов. И если провернут - то хватит пары часов для рассмотрения. Уж точно не месяцев. Вопрос пойдут ли на это.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:25

Провел лёгкий анализ, и вот что я увидел: за 3 апреля банки купили гривневые ОВГЗ на 228 млн, юрики на 113 млн и даже физики на 22 млн. А вот нерезы продали бумаг на 363 миллиона. Что скажете? (я всегда ориентировался на нерезов//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:57

  Shustoff написав:А лазейка с рассмотрением правок пакетами и правда есть. Там вроде это должен сначала комитет поддержать, а потом 150 депутатов. И если провернут - то хватит пары часов для рассмотрения. Уж точно не месяцев. Вопрос пойдут ли на это.


Надо было Парубию с БПП сказать про пакеты поправок, а то они бедные два месяца или больше с языковым законом маялись в прошлом году, идя по каждой поправке из нескольких тысяч.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 22:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый вечер.

Всем Здоровья.

Вернулся с дачи в город .
По служебным обстоятельствам.
Прием 27.15-продажа 27.35.
Малый рынок, ломбард.
Театр Магара, 27.20-27.33
Всем Спокойной ночи.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 22:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

varlo написав:
  flyman написав:Ще по Дельті, напр., Каргілу дали вивести кошти.
І Го робила гучні заяви, що системний банк, по розмірам зразу після Привата...

А по CCB (Citycommercbank) то вообще пипец был.
Я еле вылез оттуда.. 200 евро потерял а котлету спас

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