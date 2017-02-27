Боже, какой бред
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 кві, 2020 20:48
Боже, какой бред
Зелене болото
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:12
С землёй вроде целенаправленно этого не сделали, чтоб все максимально по регламенту было. А лазейка с рассмотрением правок пакетами и правда есть. Там вроде это должен сначала комитет поддержать, а потом 150 депутатов. И если провернут - то хватит пары часов для рассмотрения. Уж точно не месяцев. Вопрос пойдут ли на это.
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:25
Провел лёгкий анализ, и вот что я увидел: за 3 апреля банки купили гривневые ОВГЗ на 228 млн, юрики на 113 млн и даже физики на 22 млн. А вот нерезы продали бумаг на 363 миллиона. Что скажете? (я всегда ориентировался на нерезов//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:57
Надо было Парубию с БПП сказать про пакеты поправок, а то они бедные два месяца или больше с языковым законом маялись в прошлом году, идя по каждой поправке из нескольких тысяч.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 04 кві, 2020 22:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Добрый вечер.
Всем Здоровья.
Вернулся с дачи в город .
По служебным обстоятельствам.
Прием 27.15-продажа 27.35.
Малый рынок, ломбард.
Театр Магара, 27.20-27.33
Всем Спокойной ночи.
Додано: Суб 04 кві, 2020 22:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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