Додано: Нед 05 кві, 2020 00:08

Serg-ik написав: asti написав: Странно, что вы, вроде цивилизованный человек, выступаете против рынка... Странно, что вы, вроде цивилизованный человек, выступаете против рынка...

Сейчас наш рынок земли будет похож на базар на Республиканском стадионе в середине 90-х, а не на торговый центр.

Один из основных тезисов для рынка земли-кредитование под залог земли. Представьте, что год назад рынок открылся, все набрались кредитов под залог. И что теперь??? Все не могут платить по кредитам, банки забирают землю, вся техника и сооружения агрария без земли ничего не стоят. Беня и ему подобные, они же владельцы банков, перепродают землю себе за копейки. Агросектор останавливается, зато у нас рынок! Сейчас наш рынок земли будет похож на базар на Республиканском стадионе в середине 90-х, а не на торговый центр.Один из основных тезисов для рынка земли-кредитование под залог земли. Представьте, что год назад рынок открылся, все набрались кредитов под залог. И что теперь??? Все не могут платить по кредитам, банки забирают землю, вся техника и сооружения агрария без земли ничего не стоят. Беня и ему подобные, они же владельцы банков, перепродают землю себе за копейки. Агросектор останавливается, зато у нас рынок!

Мда... Я в шоці! А якщо аграрій заложив всю техніку, свій будинок, інше майно банку і при неповерненні кредиту у нього це забрали, а можливо і не все покрилось і ще висить борг, то без техніки і обладнання земля щось варта?! Аграрій ще повинен селянам виплатити за паї гроші або зерно і у випадку якщо все забрав банк і він не виплатив, то селяни віддадуть свої паї тому, хто запропонує кращі умови! І чому у вашому прикладі агросектор зупиняється?! Земля, шановний, цікава лише як можливість на ній вирощувати продукції і реалізовувати її, отримуючи прибуток! Чи Бєня чи Попандопуло отримавши землю буде її використовувати, в іншому випадку там будуть рости бур’яни і ціна такої землі впаде! І щоб ви розуміли про що мова, то земельний банк Бахматюка складає 570 тисяч гектарів, Вєрєвського - 550 тисяч, Косюка - 380 тисяч, того ж Порошенка - 250 тисяч, того ж Ахмєтова - 125 тисяч гектарів! А в законі йде мова про продаж і купівлю фізичними особами землі площею до 100 гектарів! 100 гектарів! Це одне поле! В порівнянні з землями агромагнатів це капля в морі! Про що взагалі може йти мова?! І до вас теж питання - ви яке відношення маєте до землі?!