Додано: Суб 04 кві, 2020 23:58

а тут я согласен с Вами.



а тут я согласен с Вами.

Все просто - Рука руку моет!

Все просто - Рука руку моет!

Страдает вкладчик, которому абсолютно все равно, кто завалил его банку.



а когда вкладчик нес депо под нереальные % - это как???

а когда вкладчик нес депо под нереальные % - это как???

старая присказка про бесплатный сыр...



тут уж кому как повезло, кто в какой валюте держал и за какой период. тут уж кому как повезло, кто в какой валюте держал и за какой период.

