|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 кві, 2020 23:52
Искатель написав: asti написав:
Я не идеализирую Гонтареву и власть в целом. Но то, что в 90% случаях как минимум в банкротстве банков виновны их собственники у меня сомнений нет!
Открою Вам секрет Полишинеля: собственники банков активно делились с Гонтаревой и Рожковой. Если когда-нибудь Катю посадят... Хотя кто ее посадит.
Возвращаясь к Полишинелю. Собственники каких банков делились с Гонтаревой и Рожковой - Аваля, ОТП, Кредобанка, Агриколя, Сити... этих?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2213
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 391 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 кві, 2020 23:58
Shaman написав: rasmus написав: ruvex написав:
Если дали то почему не контролировали? Кураторы сидели почти во всех банках. Если средства вывели, значит все было подконтрольно НБУ.
а тут я согласен с Вами.
Все просто - Рука руку моет!
Страдает вкладчик, которому абсолютно все равно, кто завалил его банку.
а когда вкладчик нес депо под нереальные % - это как???
старая присказка про бесплатный сыр...
тут уж кому как повезло, кто в какой валюте держал и за какой период.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
-
rasmus
-
-
- Повідомлень: 1402
- З нами з: 23.04.09
- Подякував: 381 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 кві, 2020 00:08
Serg-ik написав: asti написав:
Странно, что вы, вроде цивилизованный человек, выступаете против рынка...
Сейчас наш рынок земли будет похож на базар на Республиканском стадионе в середине 90-х, а не на торговый центр.
Один из основных тезисов для рынка земли-кредитование под залог земли. Представьте, что год назад рынок открылся, все набрались кредитов под залог. И что теперь??? Все не могут платить по кредитам, банки забирают землю, вся техника и сооружения агрария без земли ничего не стоят. Беня и ему подобные, они же владельцы банков, перепродают землю себе за копейки. Агросектор останавливается, зато у нас рынок!
Мда... Я в шоці! А якщо аграрій заложив всю техніку, свій будинок, інше майно банку і при неповерненні кредиту у нього це забрали, а можливо і не все покрилось і ще висить борг, то без техніки і обладнання земля щось варта?! Аграрій ще повинен селянам виплатити за паї гроші або зерно і у випадку якщо все забрав банк і він не виплатив, то селяни віддадуть свої паї тому, хто запропонує кращі умови! І чому у вашому прикладі агросектор зупиняється?! Земля, шановний, цікава лише як можливість на ній вирощувати продукції і реалізовувати її, отримуючи прибуток! Чи Бєня чи Попандопуло отримавши землю буде її використовувати, в іншому випадку там будуть рости бур’яни і ціна такої землі впаде! І щоб ви розуміли про що мова, то земельний банк Бахматюка складає 570 тисяч гектарів, Вєрєвського - 550 тисяч, Косюка - 380 тисяч, того ж Порошенка - 250 тисяч, того ж Ахмєтова - 125 тисяч гектарів! А в законі йде мова про продаж і купівлю фізичними особами землі площею до 100 гектарів! 100 гектарів! Це одне поле! В порівнянні з землями агромагнатів це капля в морі! Про що взагалі може йти мова?! І до вас теж питання - ви яке відношення маєте до землі?!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2281
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 561 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 кві, 2020 00:17
asti написав: Serg-ik написав: asti написав:
Странно, что вы, вроде цивилизованный человек, выступаете против рынка...
Сейчас наш рынок земли будет похож на базар на Республиканском стадионе в середине 90-х, а не на торговый центр.
Один из основных тезисов для рынка земли-кредитование под залог земли. Представьте, что год назад рынок открылся, все набрались кредитов под залог. И что теперь??? Все не могут платить по кредитам, банки забирают землю, вся техника и сооружения агрария без земли ничего не стоят. Беня и ему подобные, они же владельцы банков, перепродают землю себе за копейки. Агросектор останавливается, зато у нас рынок!
А что теперь, посмотрите цены на пшеницу и кукурузу на бирже - зерно за неделю взлетело с 500 до 590 долларов за тонну. Это Америка, согласен, у нас меньше но тем не менее... Как раз агросектор наименее пострадает от этого кризиса. Только вот без залога его в нынешних реалиях никто точно кредитовать не станет!
Основним залогам в аграрному виробництві виступає майбутній урожай! Під нього дають і пальне, і насіння, і засоби захисту рослин... І проводять форвардні закупівлі тим же Аграрним фондом і іншими зернотрейдерами!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2281
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 561 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 кві, 2020 01:48
ruvex написав: mephala написав:
задним числом все грамотные.
вообще то изначально Го думала что собственники заинтересованы в спасении своего бизнеса. потому и реф наливался.
а потом когда дошло - то резали уже без рефа и без остановки.
или у вас память короткая?
Кто-то и задним умом особо не блещет, безапелляционно выражая свое мнение ничем его не аргументируя, если конечно он не личный психотерапевт Го, который несмотря на тайну пациента может ссылаться на ее "личные мысли" публично или нейрохирург делавший оперативное вмешательство по komp
'овски, узнав заодно и все сокровенное о рефах.
Очень забавная история получилась.
ну если я правильно понял - "вы личный психотерапевт Го"?
если вы "безапелляционно выражая свое мнение ничем его не аргументируя" кроме личных домыслов?
или вы "нейрохирург делавший оперативное вмешательство" ?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6688
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 747 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 кві, 2020 02:20
Игорь Алексеевич написав:
дельта хотела лера - лагун её послал
банк завалили.
классика нбу.
дельта под конец превратилась в пирамиду, пылесося с рынка все что можно под нереальные проценты, нбу могли только ускорить или замедлить этот процесс но уже не остановить
-
Alex6
-
-
- Повідомлень: 752
- З нами з: 19.12.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 кві, 2020 08:35
TylerTruman_ написав:
автор статті ранше не замічений за якимись аналітичними викладами, тобто маємо лонгпост, по якому багато запитань, а точніше просто конспірологічне вкидування, і публіка на різних ресурсах жваво підхватила,
публика подхватила, потому что многие пол-рационально-полу-интуитивно ощущают избыточность или даже полнейшую абсурдность раздутой шумихи.
Грубо говоря, если у кого-то подряд несколько близких родственников либо умерли от онкологии, либо борются с ней сейчас - он вряд ли поведётся на панику по поводу очередного ОРВИ, путь и малоизученного.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 2580
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 787 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 кві, 2020 09:35
сірий написав:
КТО ТАМ ПИСАЛ, шо тысяча для пенсов обвалит красивую)))
ДОКЛАДЫВАЮ. Тысячи НЕТ и Х.З БУДЕТ ЛИ.
КРАСИВАЯ СПАСЕНА)))))
Не беспокойтесь ! С надежных источников поступила информация - с 12 апреля пойдут выплаты.
-
serkondr
-
-
- Повідомлень: 299
- З нами з: 13.01.12
- Подякував: 2290 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 кві, 2020 09:47
Враховуючи, що нерези виходять з ОВДП зі швидкістю 10 млрд/місяць (за підсумками березня), є сенс розміститися на гривнедепо ( до 6 місяців)
-
vovikhan1991
-
-
- Повідомлень: 199
- З нами з: 27.06.16
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 кві, 2020 09:51
vovikhan1991 написав:
Враховуючи, що нерези виходять з ОВДП зі швидкістю 10 млрд/місяць (за підсумками березня), є сенс розміститися на гривнедепо ( до 6 місяців)
абаснуй!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18220
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1032 раз.
- Подякували: 1191 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17333
|2186723
|
Суб 04 кві, 2020 23:12
Zebra
|
|398
|79566
|
Суб 04 кві, 2020 09:22
Ой+
|
|6889
|1537205
|
П'ят 03 кві, 2020 15:31
ЛОБ
|