Додано: Нед 05 кві, 2020 10:19

vovikhan1991 написав: flyman написав: vovikhan1991 написав: Враховуючи, що нерези виходять з ОВДП зі швидкістю 10 млрд/місяць (за підсумками березня), є сенс розміститися на гривнедепо ( до 6 місяців) Враховуючи, що нерези виходять з ОВДП зі швидкістю 10 млрд/місяць (за підсумками березня), є сенс розміститися на гривнедепо ( до 6 місяців)

абаснуй! абаснуй!

Поки нерези не вийдуть з ОВДП армагедону не буде!!! У нерезів ще більше 100 ярдів гривні!!! Поки нерези не вийдуть з ОВДП армагедону не буде!!! У нерезів ще більше 100 ярдів гривні!!!

все може обвалитися в один день,

а ти при такій настабільності плануєш горизонт на півроку все може обвалитися в один день,а ти при такій настабільності плануєш горизонт на півроку

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

