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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4957495849594960

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.2 5 128
25.01-25.5
4%
5
25.51-26.0
2%
2
26.01-26.5
5%
7
26.51-27.0
5%
7
27.01-27.5
15%
19
27.51-28.0
13%
16
28.01-28.5
9%
12
28.51-29.0
13%
16
29.01-29.5
5%
7
29.51-30.0
5%
6
больше 30
24%
31
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 09:59

  Qwerty написав:Основним залогам в аграрному виробництві виступає майбутній урожай! Під нього дають і пальне, і насіння, і засоби захисту рослин... І проводять форвардні закупівлі тим же Аграрним фондом і іншими зернотрейдерами!

Можу з Вами посперечатися. Як короткострокові - гроші - так. Але в основному застава - ліквідна імпортна техніка, обладнання, нерухоме майно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 10:08

  flyman написав:
  vovikhan1991 написав:Враховуючи, що нерези виходять з ОВДП зі швидкістю 10 млрд/місяць (за підсумками березня), є сенс розміститися на гривнедепо ( до 6 місяців)

абаснуй!

Поки нерези не вийдуть з ОВДП армагедону не буде!!! У нерезів ще більше 100 ярдів гривні!!!
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 10:19

  vovikhan1991 написав:
  flyman написав:
  vovikhan1991 написав:Враховуючи, що нерези виходять з ОВДП зі швидкістю 10 млрд/місяць (за підсумками березня), є сенс розміститися на гривнедепо ( до 6 місяців)

абаснуй!

Поки нерези не вийдуть з ОВДП армагедону не буде!!! У нерезів ще більше 100 ярдів гривні!!!

все може обвалитися в один день,
а ти при такій настабільності плануєш горизонт на півроку
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 10:45

  vovikhan1991 написав:Враховуючи, що нерези виходять з ОВДП зі швидкістю 10 млрд/місяць (за підсумками березня), є сенс розміститися на гривнедепо ( до 6 місяців)
Вони б на усі 120 вийшли якби могли//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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  juristkostya написав:
  TylerTruman_ написав:автор статті ранше не замічений за якимись аналітичними викладами, тобто маємо лонгпост, по якому багато запитань, а точніше просто конспірологічне вкидування, і публіка на різних ресурсах жваво підхватила,

публика подхватила, потому что многие пол-рационально-полу-интуитивно ощущают избыточность или даже полнейшую абсурдность раздутой шумихи.
Грубо говоря, если у кого-то подряд несколько близких родственников либо умерли от онкологии, либо борются с ней сейчас - он вряд ли поведётся на панику по поводу очередного ОРВИ, путь и малоизученного.


В далеком 1968 году от вируса т.н. Гонкоговского гриппа умерло 2 млн.человек, но тогда не было интернета и паники по поводу эпидемии практически не было,сейчас другое время и после окончания истории с COVID-19 мир изменится, каким он станет точно не знает никто, но то что уже не будет таким как раньше это точно.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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