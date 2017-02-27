|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 кві, 2020 09:59
Qwerty написав:
Основним залогам в аграрному виробництві виступає майбутній урожай! Під нього дають і пальне, і насіння, і засоби захисту рослин... І проводять форвардні закупівлі тим же Аграрним фондом і іншими зернотрейдерами!
Можу з Вами посперечатися. Як короткострокові - гроші - так. Але в основному застава - ліквідна імпортна техніка, обладнання, нерухоме майно.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3343
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 579 раз.
- Подякували: 688 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 05 кві, 2020 10:08
flyman написав: vovikhan1991 написав:
Враховуючи, що нерези виходять з ОВДП зі швидкістю 10 млрд/місяць (за підсумками березня), є сенс розміститися на гривнедепо ( до 6 місяців)
абаснуй!
Поки нерези не вийдуть з ОВДП армагедону не буде!!! У нерезів ще більше 100 ярдів гривні!!!
-
vovikhan1991
-
-
- Повідомлень: 199
- З нами з: 27.06.16
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 кві, 2020 10:19
vovikhan1991 написав: flyman написав: vovikhan1991 написав:
Враховуючи, що нерези виходять з ОВДП зі швидкістю 10 млрд/місяць (за підсумками березня), є сенс розміститися на гривнедепо ( до 6 місяців)
абаснуй!
Поки нерези не вийдуть з ОВДП армагедону не буде!!! У нерезів ще більше 100 ярдів гривні!!!
все може обвалитися в один день,
а ти при такій настабільності плануєш горизонт на півроку
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18220
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1032 раз.
- Подякували: 1191 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 05 кві, 2020 10:45
vovikhan1991 написав:
Враховуючи, що нерези виходять з ОВДП зі швидкістю 10 млрд/місяць (за підсумками березня), є сенс розміститися на гривнедепо ( до 6 місяців)
Вони б на усі 120 вийшли якби могли//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2213
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 391 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 кві, 2020 10:55
juristkostya написав: TylerTruman_ написав:
автор статті ранше не замічений за якимись аналітичними викладами, тобто маємо лонгпост, по якому багато запитань, а точніше просто конспірологічне вкидування, і публіка на різних ресурсах жваво підхватила,
публика подхватила, потому что многие пол-рационально-полу-интуитивно ощущают избыточность или даже полнейшую абсурдность раздутой шумихи.
Грубо говоря, если у кого-то подряд несколько близких родственников либо умерли от онкологии, либо борются с ней сейчас - он вряд ли поведётся на панику по поводу очередного ОРВИ, путь и малоизученного.
В далеком 1968 году от вируса т.н. Гонкоговского гриппа умерло 2 млн.человек, но тогда не было интернета и паники по поводу эпидемии практически не было,сейчас другое время и после окончания истории с COVID-19 мир изменится, каким он станет точно не знает никто, но то что уже не будет таким как раньше это точно.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
-
antikkristall
-
-
- Повідомлень: 1599
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 495 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17333
|2186723
|
Суб 04 кві, 2020 23:12
Zebra
|
|398
|79566
|
Суб 04 кві, 2020 09:22
Ой+
|
|6889
|1537205
|
П'ят 03 кві, 2020 15:31
ЛОБ
|