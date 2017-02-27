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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4959496049614962>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.2 5 132
25.01-25.5
4%
5
25.51-26.0
2%
2
26.01-26.5
5%
7
26.51-27.0
5%
7
27.01-27.5
14%
19
27.51-28.0
13%
17
28.01-28.5
11%
15
28.51-29.0
12%
16
29.01-29.5
5%
7
29.51-30.0
5%
6
больше 30
23%
31
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 11:48

  Nazarkino написав:flyman
якщо відняти податки то взагалі пєчаль,чистими вимальовується 8-10%


а откуда у банков возможность платить выше? предложите варианты
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:07

  Starikan написав:
  Puente написав:
  fin написав:Одного не могу понять. Почему народ не выходит под ВР с требованием принять эти 2 мвфовских закона, цена которых 10млрд.долларов и дальнейшая жизнь страны!!?
Ну тому що : народ самостійно виходить тільки коли доведений до ручки , а так хто ж його ( народ ) буде виводити - якщо вони ( не народ) на тому і живуть ...
Народ до ручки ще далеко не доведений ...

Насколько я понимаю, большинство народа против земельного закона.
Продать святой лучший в мире украинский чернозем? - да никогда в жизни.

І в основному ті, хто і уяви немає, що таке земля і село!
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:20

Эти маски стоили гривну с чем-то, сейчас минимум 15. Кличко вчера брехал, что фармация будет продавать по 10, и то реально меньше 15 там нет.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:28

  Shaman написав:
  Nazarkino написав:flyman
якщо відняти податки то взагалі пєчаль,чистими вимальовується 8-10%


а откуда у банков возможность платить выше? предложите варианты


Ну тогда пусть живут с рефинанса. Лафа с взять у депочеловека под 10% и купить на вторичке овгз под 20% заканчивается.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:31

Shaman
варіантів нема, менші відсотки з часом будуть і солодкі кредити,а кредити дають шанс перезапустити економіку,час високих ставок це історія
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:39

Кажется, экономика развалится полностью. Хана!

Кто куда собирается уезжать? Польща , Нидерланды, Германия?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:40

Поговорил вчера с американским шурином.
Чикаго. Карантинные меры продлены до 6 мая. Работает с женой на удалёнке дома. Как истинный законопослушный американец говорит, что 10 дней уже они всей семьей не выезжали из дома, так рекомендовали власти. 10 дней назад подъехали с женой двумя машинами в супермаркет, закупили груду еды, вплоть до хлеба и в морозильник. Правда типичный американский дом с задним двориком с травкой, там и гуляют, и собака там же.
И соседи тоже не выезжают.
Дочка учится в колледже и подрабатывала кассиром в магазине, уволили из магазина в связи с ситуацией.
Шурин кстати математический аналитик по профессии, работает в известной страховой компании, сейчас считают последствия коронавирусного кризиса. Говорит проблемы явно не закончатся прямо с окончанием эпидемии, кризисный эффект будет продолжаться достаточно долго.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:44

  freeze написав: Говорит проблемы явно не закончатся прямо с окончанием эпидемии, кризисный эффект будет продолжаться достаточно долго.


Какая сфера в США работает нормально? завод тесла работает без остановки.

У нас кризис будет жесткий, а США, Европа без проблем.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:а США, Европа без проблем.


ню ню
от вам рівень безробіття в піносії

https://twitter.com/ThingsWork/status/1 ... 2073536512

без проблем?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:55

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:а США, Европа без проблем.


ню ню
от вам рівень безробіття в піносії

https://twitter.com/ThingsWork/status/1 ... 2073536512

без проблем?



Красивую графику сделали, завораживает, апокалиптично выглядит концовка :D
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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