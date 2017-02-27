Додано: Нед 05 кві, 2020 12:40

Поговорил вчера с американским шурином.

Чикаго. Карантинные меры продлены до 6 мая. Работает с женой на удалёнке дома. Как истинный законопослушный американец говорит, что 10 дней уже они всей семьей не выезжали из дома, так рекомендовали власти. 10 дней назад подъехали с женой двумя машинами в супермаркет, закупили груду еды, вплоть до хлеба и в морозильник. Правда типичный американский дом с задним двориком с травкой, там и гуляют, и собака там же.

И соседи тоже не выезжают.

Дочка учится в колледже и подрабатывала кассиром в магазине, уволили из магазина в связи с ситуацией.

Шурин кстати математический аналитик по профессии, работает в известной страховой компании, сейчас считают последствия коронавирусного кризиса. Говорит проблемы явно не закончатся прямо с окончанием эпидемии, кризисный эффект будет продолжаться достаточно долго.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.