а откуда у банков возможность платить выше? предложите варианты
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 кві, 2020 11:48
Додано: Нед 05 кві, 2020 12:07
І в основному ті, хто і уяви немає, що таке земля і село!
Додано: Нед 05 кві, 2020 12:20
Эти маски стоили гривну с чем-то, сейчас минимум 15. Кличко вчера брехал, что фармация будет продавать по 10, и то реально меньше 15 там нет.
Додано: Нед 05 кві, 2020 12:28
Ну тогда пусть живут с рефинанса. Лафа с взять у депочеловека под 10% и купить на вторичке овгз под 20% заканчивается.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Нед 05 кві, 2020 12:31
Shaman
варіантів нема, менші відсотки з часом будуть і солодкі кредити,а кредити дають шанс перезапустити економіку,час високих ставок це історія
Додано: Нед 05 кві, 2020 12:39
Кажется, экономика развалится полностью. Хана!
Кто куда собирается уезжать? Польща , Нидерланды, Германия?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 05 кві, 2020 12:40
Поговорил вчера с американским шурином.
Чикаго. Карантинные меры продлены до 6 мая. Работает с женой на удалёнке дома. Как истинный законопослушный американец говорит, что 10 дней уже они всей семьей не выезжали из дома, так рекомендовали власти. 10 дней назад подъехали с женой двумя машинами в супермаркет, закупили груду еды, вплоть до хлеба и в морозильник. Правда типичный американский дом с задним двориком с травкой, там и гуляют, и собака там же.
И соседи тоже не выезжают.
Дочка учится в колледже и подрабатывала кассиром в магазине, уволили из магазина в связи с ситуацией.
Шурин кстати математический аналитик по профессии, работает в известной страховой компании, сейчас считают последствия коронавирусного кризиса. Говорит проблемы явно не закончатся прямо с окончанием эпидемии, кризисный эффект будет продолжаться достаточно долго.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 05 кві, 2020 12:44
Какая сфера в США работает нормально? завод тесла работает без остановки.
У нас кризис будет жесткий, а США, Европа без проблем.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 05 кві, 2020 12:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ню ню
от вам рівень безробіття в піносії
без проблем?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 05 кві, 2020 12:55
Красивую графику сделали, завораживает, апокалиптично выглядит концовка
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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