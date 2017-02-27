у них всегда это было. Рецессия у них всегда усиливается после 2009. У них бизнес всегда закрывается и открывается. А у нас полный привет. США напечатает просто денег и всё. Европа сказала что даст 5к-15к евро для бизнеса! Под 0% на 15лет или вообще бесплатно.
Кроме, того, Баффетт в Ноябре резко вывел из Apple акции на 1млрд$. Перед тем как вирус появился. Штаты, возможно это и придумали всё.
Кризис-минет-Азiров. Соскин
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