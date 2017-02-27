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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4959496049614962

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.2 5 132
25.01-25.5
4%
5
25.51-26.0
2%
2
26.01-26.5
5%
7
26.51-27.0
5%
7
27.01-27.5
14%
19
27.51-28.0
13%
17
28.01-28.5
11%
15
28.51-29.0
12%
16
29.01-29.5
5%
7
29.51-30.0
5%
6
больше 30
23%
31
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:03

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:а США, Европа без проблем.


ню ню
от вам рівень безробіття в піносії

https://twitter.com/ThingsWork/status/1 ... 2073536512

без проблем?


у них всегда это было. Рецессия у них всегда усиливается после 2009. У них бизнес всегда закрывается и открывается. А у нас полный привет. США напечатает просто денег и всё. Европа сказала что даст 5к-15к евро для бизнеса! Под 0% на 15лет или вообще бесплатно. :!:

Кроме, того, Баффетт в Ноябре резко вывел из Apple акции на 1млрд$. Перед тем как вирус появился. Штаты, возможно это и придумали всё.

Кризис-минет-Азiров. Соскин :lol: :lol: :lol:

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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  #<1 ... 4959496049614962
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