у них всегда это было. Рецессия у них всегда усиливается после 2009. У них бизнес всегда закрывается и открывается. А у нас полный привет. США напечатает просто денег и всё. Европа сказала что даст 5к-15к евро для бизнеса! Под 0% на 15лет или вообще бесплатно.
Кроме, того, Баффетт в Ноябре резко вывел из Apple акции на 1млрд$. Перед тем как вирус появился. Штаты, возможно это и придумали всё.
Кризис-минет-Азiров. Соскин
Олег Соскин. Экономический обзор. Дефолт городов, финансирование карательных органов.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Я ні разу не аналітик, не економіст і не фінансист, тому прошу сприймати цей допис лише в пізнавальному плані. Незважаючи на ці всі перепитії з пандемією та ознаками світової кризи, я вірю в гривню і відповідаю за це своїми коштами. З 2016 року не купив жодного долара, все зароблене в цей час у гривні на депозитах у різних банках у сумі фонду плюс-мінус. Чому так? Тому що вірю у ринковість курсу долару з того часу. Ще зовсім недавно він був 24 + і був би нижчим, якби НБУ не викуповував його шаленими темпами. ОВДП скажете ви, так, але і вони є частиною ринкового механізму курсоутворення. Нинішній курс 27+ є, на мою думку, завищеним з чим це зв’язано пояснювати, міркую, лишнє. Прогнозую на 2024 рік курс гривні в межах 20-25 грн за долар. Чую глузливий сміх та німе питання - обгрунтуй. Ок, я палкий прихильник цифр, фактів та логічного пояснення будь-яких прогнозів. Отже, локомотивом поступлення валюти в країну є сільське господарство, а там у на все добре і недуже, а це і плюс, і мінус. За прогнозами у 2020 році валовий об’єм зернобобових культур складе 67-68 мільйонів тон, у 2019 ця цифра сягала 75 млн тон. Не буду тут засипати цифрами по культурах та галузях, але виділю таку тенденцію: у 2018 році прогнозований прибуток аграріїв склав 60 млрд гривень, у 2019-му 30 млрд , у 2020-му прогнозується 15-20 млрд. Шок? Я би так не сказав, хитріших людей за селян, я в своєму житті ніколи не бачив. До речі, порти зараз забиті відправкою зернових, це я про хитрість селян, вони не дурні і продають збіжжя на експорт в часи найвищих цін фінансового року, але тут не завжди вгадаєш, бо бувають непередбачувані ситуативні зміни, але тим не менш fact on the face. Який я бачу плюс у тому, що зменшується валовий дохід сільгоспвиробників? Плюс у тому, що легкий заробіток (насправді він зовсім не легкий) по схемі виростив-продав закінчується і це призведе до змінення парадигми на виростив – обробив – зробив – запакував - продав. Тобто селяни почнуть чухати потилицю, бо продаж фуражу буде приносити все менші та менші прибутки і почнуть мізкувати як збільшити прибуток, а його можна збільшити лише шляхом глибокої переробки того, що виросло. Тобто не зерно, а комбікорм, крупи, борошно, олія, макарони та готовий харчовий продукт. Таким чином Україна може увірватися в тісний ринок готових харчових продуктів з високою націночною маржею. І так буде, особливо різко після 2024 року. Чому саме після 2024-го і що буде, на мою думку, з другим валютонаповнюючим джерелом бюджету - металургійним комплексом і чому курс долара на 2024 рік не перетне позначку 25-ь, напишу пізніше, якщо форумчанам це буде цікаво.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне написав:Я ні разу не аналітик, не економіст і не фінансист, тому прошу сприймати цей допис лише в пізнавальному плані. Незважаючи на ці всі перепитії з пандемією та ознаками світової кризи, я вірю в гривню і відповідаю за це своїми коштами. З 2016 року не купив жодного долара, все зароблене в цей час у гривні на депозитах у різних банках у сумі фонду плюс-мінус. Чому так? Тому що вірю у ринковість курсу долару з того часу. Ще зовсім недавно він був 24 + і був би нижчим, якби НБУ не викуповував його шаленими темпами. ОВДП скажете ви, так, але і вони є частиною ринкового механізму курсоутворення. Нинішній курс 27+ є, на мою думку, завищеним з чим це зв’язано пояснювати, міркую, лишнє. Прогнозую на 2024 рік курс гривні в межах 20-25 грн за долар. Чую глузливий сміх та німе питання - обгрунтуй. Ок, я палкий прихильник цифр, фактів та логічного пояснення будь-яких прогнозів. Отже, локомотивом поступлення валюти в країну є сільське господарство, а там у на все добре і недуже, а це і плюс, і мінус. За прогнозами у 2020 році валовий об’єм зернобобових культур складе 67-68 мільйонів тон, у 2019 ця цифра сягала 75 млн тон. Не буду тут засипати цифрами по культурах та галузях, але виділю таку тенденцію: у 2018 році прогнозований прибуток аграріїв склав 60 млрд гривень, у 2019-му 30 млрд , у 2020-му прогнозується 15-20 млрд. Шок? Я би так не сказав, хитріших людей за селян, я в своєму житті ніколи не бачив. До речі, порти зараз забиті відправкою зернових, це я про хитрість селян, вони не дурні і продають збіжжя на експорт в часи найвищих цін фінансового року, але тут не завжди вгадаєш, бо бувають непередбачувані ситуативні зміни, але тим не менш fact on the face. Який я бачу плюс у тому, що зменшується валовий дохід сільгоспвиробників? Плюс у тому, що легкий заробіток (насправді він зовсім не легкий) по схемі виростив-продав закінчується і це призведе до змінення парадигми на виростив – обробив – зробив – запакував - продав. Тобто селяни почнуть чухати потилицю, бо продаж фуражу буде приносити все менші та менші прибутки і почнуть мізкувати як збільшити прибуток, а його можна збільшити лише шляхом глибокої переробки того, що виросло. Тобто не зерно, а комбікорм, крупи, борошно, олія, макарони та готовий харчовий продукт. Таким чином Україна може увірватися в тісний ринок готових харчових продуктів з високою націночною маржею. І так буде, особливо різко після 2024 року. Чому саме після 2024-го і що буде, на мою думку, з другим валютонаповнюючим джерелом бюджету - металургійним комплексом і чому курс долара на 2024 рік не перетне позначку 25-ь, напишу пізніше, якщо форумчанам це буде цікаво.
Неплохой текст, хоть и излишне идеалистичный. У меня всего один вопрос, вот по этой фразе:
Україна може увірватися в тісний ринок готових харчових продуктів з високою націночною маржею.
Что такое "квоты на экспорт", "заградительные пошлины" и т.п. автор слышал? Мечтать не вредно, а по факту - кто пустит Украину с готовой продукцией, например, на европейский рынок? А Азию и Африку уже и так покорили, где могли. Но и там сейчас будет борьба не на жизнь, а на смерть.
proftpd66 написав:Кажется, экономика развалится полностью. Хана!
Кто куда собирается уезжать? Польща , Нидерланды, Германия?
Здравствуйте . Был везде ,. ...поверьте , там люди между собой практически не общаются . Мы там ,тем более никому не нужны. Имеешь практику(клиника , клиенты , определенная степень рекламы , живешь , нет практики или с нуля очень тяжело ). Если вы с лопатой хотите работать , то да , работу найдете .
...и все так косым взглядом , мол чужой ..., хотя такого обучения как у нас у них НЕТ.
Искатель написав:Что такое "квоты на экспорт", "заградительные пошлины" и т.п. автор слышал? Мечтать не вредно, а по факту - кто пустит Украину с готовой продукцией, например, на европейский рынок? А Азию и Африку уже и так покорили, где могли. Но и там сейчас будет борьба не на жизнь, а на смерть.
Чув, тому і написав, що якщо буде цікаво форумчанам, я продовжу і напишу про це в тому числі, бо тут багато речей які переплітаються і з промисловістю у нас, і зі змінами глобалізації промислових виробництв у світі в зв'язку з наслідками пандемії.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне написав:Я ні разу не аналітик, не економіст і не фінансист, тому прошу сприймати цей допис лише в пізнавальному плані. Незважаючи на ці всі перепитії з пандемією та ознаками світової кризи, я вірю в гривню і відповідаю за це своїми коштами. З 2016 року не купив жодного долара, все зароблене в цей час у гривні на депозитах у різних банках у сумі фонду плюс-мінус. Чому так? Тому що вірю у ринковість курсу долару з того часу. Ще зовсім недавно він був 24 + і був би нижчим, якби НБУ не викуповував його шаленими темпами. ОВДП скажете ви, так, але і вони є частиною ринкового механізму курсоутворення. Нинішній курс 27+ є, на мою думку, завищеним з чим це зв’язано пояснювати, міркую, лишнє. Прогнозую на 2024 рік курс гривні в межах 20-25 грн за долар. Чую глузливий сміх та німе питання - обгрунтуй. Ок, я палкий прихильник цифр, фактів та логічного пояснення будь-яких прогнозів. Отже, локомотивом поступлення валюти в країну є сільське господарство, а там у на все добре і недуже, а це і плюс, і мінус. За прогнозами у 2020 році валовий об’єм зернобобових культур складе 67-68 мільйонів тон, у 2019 ця цифра сягала 75 млн тон. Не буду тут засипати цифрами по культурах та галузях, але виділю таку тенденцію: у 2018 році прогнозований прибуток аграріїв склав 60 млрд гривень, у 2019-му 30 млрд , у 2020-му прогнозується 15-20 млрд. Шок? Я би так не сказав, хитріших людей за селян, я в своєму житті ніколи не бачив. До речі, порти зараз забиті відправкою зернових, це я про хитрість селян, вони не дурні і продають збіжжя на експорт в часи найвищих цін фінансового року, але тут не завжди вгадаєш, бо бувають непередбачувані ситуативні зміни, але тим не менш fact on the face. Який я бачу плюс у тому, що зменшується валовий дохід сільгоспвиробників? Плюс у тому, що легкий заробіток (насправді він зовсім не легкий) по схемі виростив-продав закінчується і це призведе до змінення парадигми на виростив – обробив – зробив – запакував - продав. Тобто селяни почнуть чухати потилицю, бо продаж фуражу буде приносити все менші та менші прибутки і почнуть мізкувати як збільшити прибуток, а його можна збільшити лише шляхом глибокої переробки того, що виросло. Тобто не зерно, а комбікорм, крупи, борошно, олія, макарони та готовий харчовий продукт. Таким чином Україна може увірватися в тісний ринок готових харчових продуктів з високою націночною маржею. І так буде, особливо різко після 2024 року. Чому саме після 2024-го і що буде, на мою думку, з другим валютонаповнюючим джерелом бюджету - металургійним комплексом і чому курс долара на 2024 рік не перетне позначку 25-ь, напишу пізніше, якщо форумчанам це буде цікаво.
Ще один оналітєг. Вася, до 2024 ще тре дожити. Тут 50% має збереження менше чим на місяць. А далі, Путєн прийде рятувати від розрухи, чи як ти це бачиш?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 05 кві, 2020 14:04, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Роберт Кійосакі (доречі, давній друг Трама) вчора твітнув:
DEATH OF DOLLAR. People desperate for money. Very sad. If government gives you free money take it yet spend it wisely. DO NOT SAVE. Buy gold, silver, Bitcoin. Dollar is dying. Silver $20. Best Buy for future security. Everyone can afford $20, especially with free fake money.
як відомо, купівельна спроможність американського долара із часом знижується, в реаліях нашої країни раніше можна було не тільки перекривати доларову інфляцію, а і бути в плюсі за рахунок досить високих ставок по валютним депозитам, ... а в нинішній ситуації всі мають план => як мінімум для збереження свого капіталу? свідки доларового матрасу точно приречені на збитки ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані