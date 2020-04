Додано: Нед 05 кві, 2020 14:32

Когда 'это' уже открыли для всех без лишних перепон - надо подумать 20 раз ...

ага, а-ля депозит, але вігідніше на 18%

"Сеанс невиданной щедрости!"

