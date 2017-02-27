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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4960496149624963

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.2 5 132
25.01-25.5
4%
5
25.51-26.0
2%
2
26.01-26.5
5%
7
26.51-27.0
5%
7
27.01-27.5
14%
19
27.51-28.0
13%
17
28.01-28.5
11%
15
28.51-29.0
12%
16
29.01-29.5
5%
7
29.51-30.0
5%
6
больше 30
23%
31
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:30

Известный немецкий экономист, бывший президент Института экономических исследований Ханс-Вернер Синн рассказал, как нужно ослабить карантин, чтобы мировая экономика не потерпела полный крах. По мнению Синна, нужно переходить к частичному карантину.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию "Börse am Sonntag".

Профессор Синн говорит, что можно начать исправлять ситуацию, если с мая начать ослаблять карантин и ограждать лишь инфицированных или людей старшего возраста.

Так, экономист считает, что страны должны перейти к более точечным карантинным мерам после того, как количество смертей пойдет на спад. Он ожидает, что это произойдет в конце апреля или в мае. По его мнению, на карантине должны остаться люди старшего возраста. А более молодые, которым не грозит большой риск, должны вернуться на работу и снова посещать школы и университеты.

Ханс-Вернер Синн оценивает, что финансовый спад 2020 год сравнится по последствиям с финансовым кризисом 2008 года и даже превзойдет его. По оценкам эксперта, спад экономики может достигнуть 20%, что приравняет сегодняшнюю ситуацию к Великой депрессии конца 1920-х годов.

https://www.boerse-am-sonntag.de/aktien ... awine.html
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:32

  greenozon написав:
  rasmus написав:
  fis написав:Що думаєте про купівлю ОВДП в приват 24? Вчора тільки побачив, що можна купити. Є і валютні і гривневі.


Когда 'это' уже открыли для всех без лишних перепон - надо подумать 20 раз ...
Мое персональное мнение.


раніше треба було відкриват рахунов в ЦП (Цінних Паперах) заключати всякі там догова по обслуговуванню цих бумаг і тд - це все вже ВІДМІНИЛИ і можна купити ОВДП а-ля депозит?


ага, а-ля депозит, але вігідніше на 18%
"Сеанс невиданной щедрости!"
С чего бы это так решили подсластить всем?
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:50

  rasmus написав:
  fis написав:Що думаєте про купівлю ОВДП в приват 24? Вчора тільки побачив, що можна купити. Є і валютні і гривневі.
Когда 'это' уже открыли для всех без лишних перепон - надо подумать 20 раз ...
Мое персональное мнение.
Там цены очень высокие. Давайте я вам дешевле продам и брокера подскажу, где обслуживание будет ниже в разы.
Если интересно - в личку//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:51

  Василь-Рівне написав:
  Искатель написав:Что такое "квоты на экспорт", "заградительные пошлины" и т.п. автор слышал? Мечтать не вредно, а по факту - кто пустит Украину с готовой продукцией, например, на европейский рынок?
А Азию и Африку уже и так покорили, где могли. Но и там сейчас будет борьба не на жизнь, а на смерть.

Чув, тому і написав, що якщо буде цікаво форумчанам, я продовжу і напишу про це в тому числі, бо тут багато речей які переплітаються і з промисловістю у нас, і зі змінами глобалізації промислових виробництв у світі в зв'язку з наслідками пандемії.


9% в гривне в год? битконит или sp500 даст 100%-400% за 1-4 гожа


"Есть группы шакалов". В Италии говорят об угрозе голодных бунтов на юге страны

https://strana.ua/news/257994-v-italii- ... a-smi.html

В южных регионах Италии, где из-за тотального карантина многие люди, получавшие зарплату в конвертах, остались без средств существования, существует большая опасность возникновения беспорядков и восстаний - в городах уже звучат призывы к разграблению супермаркетов. Власти заявляют о необходимости введения гарантированного дохода.

Об этом сообщает римский корреспондент испанской газеты АBC.

"Существует опасность беспорядков и восстаний, спонтанных и организованных, прежде всего на юге Италии, где большая доля теневой экономики и всепроникающее влияние организованной преступности являются основными факторами риска", - цитируют журналисты данные из отчета служб госбезопасности Италии.

"Хватит сидеть дома, у нас нет денег, чтобы заплатить, нам нужно есть", - громко кричали они.

В Палермо и других городах Сицилии полиция взяла под охрану супермаркеты. Почти не проходит и дня без того, чтобы в Южной Италии не случалось бы нападение на аптеку. Мэр Палермо по этому поводу сказал: "рядом с теми, кто переживает кризис в беспокойстве, но с достоинством, есть группы шакалов и профессиональных бунтовщиков, которые подталкивают к насильственным действиям, персонажи и группы, с гордостью заявляющие о своей причастности к мафии".


Революция не законченная! Да, здравствуйте революция! :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:58

rasmus о народе думают!
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:18

  asti написав:
  rasmus написав:
  fis написав:Що думаєте про купівлю ОВДП в приват 24? Вчора тільки побачив, що можна купити. Є і валютні і гривневі.
Когда 'это' уже открыли для всех без лишних перепон - надо подумать 20 раз ...
Мое персональное мнение.
Там цены очень высокие. Давайте я вам дешевле продам и брокера подскажу, где обслуживание будет ниже в разы.
Если интересно - в личку//)


Спасибо. Я уже закончил игры с ОВГЗ. Подсчитаю результат позже - отпишусь.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:23

  Nazarkino написав:Shaman
варіантів нема, менші відсотки з часом будуть і солодкі кредити,а кредити дають шанс перезапустити економіку,час високих ставок це історія



маячня...никогда в этой стране не будет как в остальном цивилизованном мире

будет перманентный кризис и тотальне зубожіння

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:36

  freeze написав:Поговорил вчера с американским шурином.
Чикаго. Карантинные меры продлены до 6 мая. Работает с женой на удалёнке дома. Как истинный законопослушный американец говорит, что 10 дней уже они всей семьей не выезжали из дома, так рекомендовали власти. 10 дней назад подъехали с женой двумя машинами в супермаркет, закупили груду еды, вплоть до хлеба и в морозильник. Правда типичный американский дом с задним двориком с травкой, там и гуляют, и собака там же.
И соседи тоже не выезжают.
Дочка учится в колледже и подрабатывала кассиром в магазине, уволили из магазина в связи с ситуацией.
Шурин кстати математический аналитик по профессии, работает в известной страховой компании, сейчас считают последствия коронавирусного кризиса. Говорит проблемы явно не закончатся прямо с окончанием эпидемии, кризисный эффект будет продолжаться достаточно долго.



проблемы явно не закончатся прямо с окончанием эпидемии (карантина), кризисный эффект будет продолжаться достаточно долго, а для некоторых стран он может похоронить эти страны окончательно (не только экономично, но и население)
считаю, что смерть 1-2% населения-это меньшая плата, чем смерть экономики и , как следствие этого, смерть (или не рождение новых людей) 20-25% населения

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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