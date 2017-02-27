Что такое "квоты на экспорт", "заградительные пошлины" и т.п. автор слышал? Мечтать не вредно, а по факту - кто пустит Украину с готовой продукцией, например, на европейский рынок?А Азию и Африку уже и так покорили, где могли. Но и там сейчас будет борьба не на жизнь, а на смерть.

В южных регионах Италии, где из-за тотального карантина многие люди, получавшие зарплату в конвертах, остались без средств существования, существует большая опасность возникновения беспорядков и восстаний - в городах уже звучат призывы к разграблению супермаркетов. Власти заявляют о необходимости введения гарантированного дохода.



Об этом сообщает римский корреспондент испанской газеты АBC.



"Существует опасность беспорядков и восстаний, спонтанных и организованных, прежде всего на юге Италии, где большая доля теневой экономики и всепроникающее влияние организованной преступности являются основными факторами риска", - цитируют журналисты данные из отчета служб госбезопасности Италии.



"Хватит сидеть дома, у нас нет денег, чтобы заплатить, нам нужно есть", - громко кричали они.



В Палермо и других городах Сицилии полиция взяла под охрану супермаркеты. Почти не проходит и дня без того, чтобы в Южной Италии не случалось бы нападение на аптеку. Мэр Палермо по этому поводу сказал: "рядом с теми, кто переживает кризис в беспокойстве, но с достоинством, есть группы шакалов и профессиональных бунтовщиков, которые подталкивают к насильственным действиям, персонажи и группы, с гордостью заявляющие о своей причастности к мафии".