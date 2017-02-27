Известный немецкий экономист, бывший президент Института экономических исследований Ханс-Вернер Синн рассказал, как нужно ослабить карантин, чтобы мировая экономика не потерпела полный крах. По мнению Синна, нужно переходить к частичному карантину.
Об этом он сказал в интервью немецкому изданию "Börse am Sonntag".
Профессор Синн говорит, что можно начать исправлять ситуацию, если с мая начать ослаблять карантин и ограждать лишь инфицированных или людей старшего возраста.
Так, экономист считает, что страны должны перейти к более точечным карантинным мерам после того, как количество смертей пойдет на спад. Он ожидает, что это произойдет в конце апреля или в мае. По его мнению, на карантине должны остаться люди старшего возраста. А более молодые, которым не грозит большой риск, должны вернуться на работу и снова посещать школы и университеты.
Ханс-Вернер Синн оценивает, что финансовый спад 2020 год сравнится по последствиям с финансовым кризисом 2008 года и даже превзойдет его. По оценкам эксперта, спад экономики может достигнуть 20%, что приравняет сегодняшнюю ситуацию к Великой депрессии конца 1920-х годов.
Искатель написав:Что такое "квоты на экспорт", "заградительные пошлины" и т.п. автор слышал? Мечтать не вредно, а по факту - кто пустит Украину с готовой продукцией, например, на европейский рынок? А Азию и Африку уже и так покорили, где могли. Но и там сейчас будет борьба не на жизнь, а на смерть.
Чув, тому і написав, що якщо буде цікаво форумчанам, я продовжу і напишу про це в тому числі, бо тут багато речей які переплітаються і з промисловістю у нас, і зі змінами глобалізації промислових виробництв у світі в зв'язку з наслідками пандемії.
9% в гривне в год? битконит или sp500 даст 100%-400% за 1-4 гожа
"Есть группы шакалов". В Италии говорят об угрозе голодных бунтов на юге страны
В южных регионах Италии, где из-за тотального карантина многие люди, получавшие зарплату в конвертах, остались без средств существования, существует большая опасность возникновения беспорядков и восстаний - в городах уже звучат призывы к разграблению супермаркетов. Власти заявляют о необходимости введения гарантированного дохода.
Об этом сообщает римский корреспондент испанской газеты АBC.
"Существует опасность беспорядков и восстаний, спонтанных и организованных, прежде всего на юге Италии, где большая доля теневой экономики и всепроникающее влияние организованной преступности являются основными факторами риска", - цитируют журналисты данные из отчета служб госбезопасности Италии.
"Хватит сидеть дома, у нас нет денег, чтобы заплатить, нам нужно есть", - громко кричали они.
В Палермо и других городах Сицилии полиция взяла под охрану супермаркеты. Почти не проходит и дня без того, чтобы в Южной Италии не случалось бы нападение на аптеку. Мэр Палермо по этому поводу сказал: "рядом с теми, кто переживает кризис в беспокойстве, но с достоинством, есть группы шакалов и профессиональных бунтовщиков, которые подталкивают к насильственным действиям, персонажи и группы, с гордостью заявляющие о своей причастности к мафии".
Революция не законченная! Да, здравствуйте революция!
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freeze написав:Поговорил вчера с американским шурином. Чикаго. Карантинные меры продлены до 6 мая. Работает с женой на удалёнке дома. Как истинный законопослушный американец говорит, что 10 дней уже они всей семьей не выезжали из дома, так рекомендовали власти. 10 дней назад подъехали с женой двумя машинами в супермаркет, закупили груду еды, вплоть до хлеба и в морозильник. Правда типичный американский дом с задним двориком с травкой, там и гуляют, и собака там же. И соседи тоже не выезжают. Дочка учится в колледже и подрабатывала кассиром в магазине, уволили из магазина в связи с ситуацией. Шурин кстати математический аналитик по профессии, работает в известной страховой компании, сейчас считают последствия коронавирусного кризиса. Говорит проблемы явно не закончатся прямо с окончанием эпидемии, кризисный эффект будет продолжаться достаточно долго.
проблемы явно не закончатся прямо с окончанием эпидемии (карантина), кризисный эффект будет продолжаться достаточно долго, а для некоторых стран он может похоронить эти страны окончательно (не только экономично, но и население) считаю, что смерть 1-2% населения-это меньшая плата, чем смерть экономики и , как следствие этого, смерть (или не рождение новых людей) 20-25% населения
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.