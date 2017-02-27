Додано: Нед 05 кві, 2020 16:09

Глобальная экономика не выдержала введенных ограничений на общение и передвижение — и «свалилась» в рецессию.



Её восстановление займет, по прогнозам экономистов, порядка 2-х лет.



Мировая экономика практически парализована — так считает глава Международного валютного фонда (МВФ).

Причем сегодняшняя ситуация намного опаснее, чем во времена предыдущего «ипотечного» кризиса 2007-2009 годов.



Вот что дословно сказала глава МВФ Кристалина Георгиева:



«Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис. За экстренным финансированием к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно».



Пробежимся по тому, что известно на данный момент:



1) Пока не удается справиться со вспышкой пандемии коронавируса.

Мы еще не подошли к пику. По осторожным прогнозам медиков вспышка COVID-19 будет остановлена только к лету. ​​​​​​

Но осенью она может вернуться вновь (второй волной, которая будет серьезнее весенней).



2) Проблемы в экономике окажутся намного разрушительнее и дольше по последствиям, чем пандемия коронавируса:

+ Экономика США, на которую все равнялись и возводили в культ, — оказалась парализованной.

+ Как и в «старушке» Европе (в ней и до этого было не все очень хорошо).

И которая не могла справиться с наплывом мигрантов.

США демонстративно дистанциируются от былых союзников. Каждая страна выживает, как может.



3) Шенген фактически разрушен, да и сам Евросоюз дышит на ладан (а его флаги повсеместно демонстративно спускают).

Так что брюссельским евро-чиновникам не простят жертв коронавируса (возникших из-за их беспомощности и преступной медлительности).



4) Обвалился фондовый рынок.

И происходит это, как правило, примерно за полгода до того, как обрушивается экономика.

Так что, скорее всего, мы будем падать вплоть до Нового года (или до выборов Президента США).



5) Страна все еще является пресловутым «островком стабильности».

Вот только надолго ли?

Нашу экономику тоже сильно «трясет», но с учетом того что 40% населения работает в гос.структурах, нам не так будет страшен кризис в экономике, как нашим западным партнерам.



Берегите себя!

Чаще мойте руки. Соблюдайте режим самоизоляции. И учитесь зарабатывать в интернете.