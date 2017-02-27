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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4962496349644965>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.2 5 133
25.01-25.5
4%
5
25.51-26.0
2%
2
26.01-26.5
5%
7
26.51-27.0
6%
8
27.01-27.5
14%
19
27.51-28.0
13%
17
28.01-28.5
11%
15
28.51-29.0
12%
16
29.01-29.5
5%
7
29.51-30.0
5%
6
больше 30
23%
31
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Окна 27.00--27.30

Работают 27.05,(7)-27.22
холява
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:09

Глобальная экономика не выдержала введенных ограничений на общение и передвижение — и «свалилась» в рецессию.

Её восстановление займет, по прогнозам экономистов, порядка 2-х лет.

Мировая экономика практически парализована — так считает глава Международного валютного фонда (МВФ).
Причем сегодняшняя ситуация намного опаснее, чем во времена предыдущего «ипотечного» кризиса 2007-2009 годов.

Вот что дословно сказала глава МВФ Кристалина Георгиева:

«Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис. За экстренным финансированием к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно».

Пробежимся по тому, что известно на данный момент:

1) Пока не удается справиться со вспышкой пандемии коронавируса.
Мы еще не подошли к пику. По осторожным прогнозам медиков вспышка COVID-19 будет остановлена только к лету. ​​​​​​
Но осенью она может вернуться вновь (второй волной, которая будет серьезнее весенней).

2) Проблемы в экономике окажутся намного разрушительнее и дольше по последствиям, чем пандемия коронавируса:
+ Экономика США, на которую все равнялись и возводили в культ, — оказалась парализованной.
+ Как и в «старушке» Европе (в ней и до этого было не все очень хорошо).
И которая не могла справиться с наплывом мигрантов.
США демонстративно дистанциируются от былых союзников. Каждая страна выживает, как может.

3) Шенген фактически разрушен, да и сам Евросоюз дышит на ладан (а его флаги повсеместно демонстративно спускают).
Так что брюссельским евро-чиновникам не простят жертв коронавируса (возникших из-за их беспомощности и преступной медлительности).

4) Обвалился фондовый рынок.
И происходит это, как правило, примерно за полгода до того, как обрушивается экономика.
Так что, скорее всего, мы будем падать вплоть до Нового года (или до выборов Президента США).

5) Страна все еще является пресловутым «островком стабильности».
Вот только надолго ли?
Нашу экономику тоже сильно «трясет», но с учетом того что 40% населения работает в гос.структурах, нам не так будет страшен кризис в экономике, как нашим западным партнерам.

Берегите себя!
Чаще мойте руки. Соблюдайте режим самоизоляции. И учитесь зарабатывать в интернете.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:12

Банки ожидают курс доллара через 1,5 года. Фьючерс на курс доллара. Не знаю насколько реальный инструментЗображення
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:16

  TylerTruman_ написав:Роберт Кійосакі (доречі, давній друг Трама) вчора твітнув:
DEATH OF DOLLAR. People desperate for money. Very sad. If government gives you free money take it yet spend it wisely. DO NOT SAVE. Buy gold, silver, Bitcoin. Dollar is dying. Silver $20. Best Buy for future security. Everyone can afford $20, especially with free fake money.
https://twitter.com/theRealKiyosaki/sta ... 4883138561

як відомо, купівельна спроможність американського долара із часом знижується, в реаліях нашої країни раніше можна було не тільки перекривати доларову інфляцію, а і бути в плюсі за рахунок досить високих ставок по валютним депозитам, ... а в нинішній ситуації всі мають план => як мінімум для збереження свого капіталу? свідки доларового матрасу точно приречені на збитки ...

думаю, що виходом є диверсифікація
kuzmenkov019
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:21

hxbbgaf я больше хотел сказать, что этот индекс высчитывает человек с хорошей квалификацией, другое дело насколько правдиво он отображается - для широкой публики или для работы там есть другой индекс
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:3) Шенген фактически разрушен, да и сам Евросоюз дышит на ладан (а его флаги повсеместно демонстративно спускают).

Шо це?
Вело
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:48

  Вело написав:
  greenozon написав:3) Шенген фактически разрушен, да и сам Евросоюз дышит на ладан (а его флаги повсеместно демонстративно спускают).

Шо це?

это правда, в 21м году евросоюза не будет...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:51

  edvardd написав:
  Вело написав:
  greenozon написав:3) Шенген фактически разрушен, да и сам Евросоюз дышит на ладан (а его флаги повсеместно демонстративно спускают).

Шо це?

это правда, в 21м году евросоюза не будет...

да,
не так, а так:


ДАААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:55

  edvardd написав:
  Вело написав:
  greenozon написав:3) Шенген фактически разрушен, да и сам Евросоюз дышит на ладан (а его флаги повсеместно демонстративно спускают).

Шо це?

это правда, в 21м году евросоюза не будет...

Евросоюз как таковой и сейчас шо есть, шо нет его.
Намного интереснее, что будет с Шенгеном и с зоной хождения Евро.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 17:00

  Вело написав:
  greenozon написав:3) Шенген фактически разрушен, да и сам Евросоюз дышит на ладан (а его флаги повсеместно демонстративно спускают).

Шо це?

Ось що це
https://www.youtube.com/watch?v=f3TD7uy-SIo&t=28s
десь з 7:30
В бане "...по-черному" :D : Вкладчик1234, zРадио, juristkostya, edvardd, greenozon...
(потом еще добавлю,ибо гигиена)
stivko
 
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