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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 кві, 2020 17:13
В Кремле призвали готовиться к мировому экономическому кризису, который «о себе еще заявит». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису», — сказал Песков.
По его словам, предстоит много работы, потребуется координация антикризисных мер разных государств
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Xenon
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Додано: Нед 05 кві, 2020 17:17
edvardd написав: Вело написав: greenozon написав:
3) Шенген фактически разрушен, да и сам Евросоюз дышит на ладан (а его флаги повсеместно демонстративно спускают).
Шо це?
это правда, в 21м году евросоюза не будет...
поживем-увидим - это все долго строилось, чтобы так в одночасье рухнуть.
я бы поставил на развал других федераций;)
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Shaman
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Додано: Нед 05 кві, 2020 17:34
Shaman написав: edvardd написав: greenozon написав:
3) Шенген фактически разрушен, да и сам Евросоюз дышит на ладан (а его флаги повсеместно демонстративно спускают).
Шо це?
это правда, в 21м году евросоюза не будет...
поживем-увидим - это все долго строилось, чтобы так в одночасье рухнуть.
я бы поставил на развал других федераций;)[/quote]
Це дійсьно цікаво: що Берлін пустить під ніж, яку колонію? ЄС чи сировинний придаток кремльовську педерацію? Розвал ЄС ще не скоро повністю відірве всякі португалії-словаччини, а розвал довколауралля ті звязки порве миттєво і нафта газ стане не німецькими а китайсько штатівсько турецькими.
Хоч ринок ємніший і перспективніший в Європі, а там з мільйон клієнтів і то всі в межах мкаду...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Нед 05 кві, 2020 17:36
Миша-клиент написав:
На фоне карантина у нас уже звучат (пока робко, по гречке) попытки ограничения экспорта продовольствия (а то и фуража)
, соотв., под вопросом и один из каналов поступления валютной выручки... Работают ли металурги (второй канал), да и будет ли спрос на их продукцию (если, напр., нет спроса на нефть)?
Т.ч., сейчас, в начале карантина - действительно оптимистично.
Будь я керівництвом держави - експорт продовольства зупинився би вже місяць тому.
За цей час ми б зробили підрахунок, що в нас залишилось і розробили би пару сценаріїв, що робити маючи прогнози по врожаю і майбутню економічну кризу.
Поясню: Продавати зараз продовольство за свіжонадруковані грощі - це потенційно прирекати свій народ на голод, коли у світі почав працювати принцип - сильний правий.
До того ж певен, що не все продовольство їде зараз же до голодаючих в Африку. Частина, імхо, осідає десь на складах, чекаючи кращої ціни для якогось приватного карману.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 17:37
Вело написав: greenozon написав:
3) Шенген фактически разрушен, да и сам Евросоюз дышит на ладан (а его флаги повсеместно демонстративно спускают).
Шо це?
Это как в анекдоте про Рабиновича,который выиграл в лотерею10тысяч.А оказалось,что не 10 тысяч,а сто рублей,И не в лотерею ,а в карты.И не выиграл ,а проиграл.
Автор подобного юмористического высера имел ввиду»спускают в флаги»И не в Евросоюзе,а в Воронеже.Но тоже близко к Европе.
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