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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4962496349644965

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.2 5 133
25.01-25.5
4%
5
25.51-26.0
2%
2
26.01-26.5
5%
7
26.51-27.0
6%
8
27.01-27.5
14%
19
27.51-28.0
13%
17
28.01-28.5
11%
15
28.51-29.0
12%
16
29.01-29.5
5%
7
29.51-30.0
5%
6
больше 30
23%
31
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 17:13

В Кремле призвали готовиться к мировому экономическому кризису, который «о себе еще заявит». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису», — сказал Песков.
По его словам, предстоит много работы, потребуется координация антикризисных мер разных государств
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 17:17

  edvardd написав:
  Вело написав:
  greenozon написав:3) Шенген фактически разрушен, да и сам Евросоюз дышит на ладан (а его флаги повсеместно демонстративно спускают).

Шо це?

это правда, в 21м году евросоюза не будет...


поживем-увидим - это все долго строилось, чтобы так в одночасье рухнуть.
я бы поставил на развал других федераций;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 17:34

  Shaman написав:
  edvardd написав:
  greenozon написав:3) Шенген фактически разрушен, да и сам Евросоюз дышит на ладан (а его флаги повсеместно демонстративно спускают).

Шо це?

это правда, в 21м году евросоюза не будет...


поживем-увидим - это все долго строилось, чтобы так в одночасье рухнуть.
я бы поставил на развал других федераций;)[/quote]
Це дійсьно цікаво: що Берлін пустить під ніж, яку колонію? ЄС чи сировинний придаток кремльовську педерацію? Розвал ЄС ще не скоро повністю відірве всякі португалії-словаччини, а розвал довколауралля ті звязки порве миттєво і нафта газ стане не німецькими а китайсько штатівсько турецькими.
Хоч ринок ємніший і перспективніший в Європі, а там з мільйон клієнтів і то всі в межах мкаду... :wink:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 17:36

  Миша-клиент написав:На фоне карантина у нас уже звучат (пока робко, по гречке) попытки ограничения экспорта продовольствия (а то и фуража), соотв., под вопросом и один из каналов поступления валютной выручки... Работают ли металурги (второй канал), да и будет ли спрос на их продукцию (если, напр., нет спроса на нефть)?
Т.ч., сейчас, в начале карантина - действительно оптимистично.

Будь я керівництвом держави - експорт продовольства зупинився би вже місяць тому.
За цей час ми б зробили підрахунок, що в нас залишилось і розробили би пару сценаріїв, що робити маючи прогнози по врожаю і майбутню економічну кризу.

Поясню: Продавати зараз продовольство за свіжонадруковані грощі - це потенційно прирекати свій народ на голод, коли у світі почав працювати принцип - сильний правий.

До того ж певен, що не все продовольство їде зараз же до голодаючих в Африку. Частина, імхо, осідає десь на складах, чекаючи кращої ціни для якогось приватного карману.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 17:37

  Вело написав:
  greenozon написав:3) Шенген фактически разрушен, да и сам Евросоюз дышит на ладан (а его флаги повсеместно демонстративно спускают).

Шо це?

Это как в анекдоте про Рабиновича,который выиграл в лотерею10тысяч.А оказалось,что не 10 тысяч,а сто рублей,И не в лотерею ,а в карты.И не выиграл ,а проиграл.
Автор подобного юмористического высера имел ввиду»спускают в флаги»И не в Евросоюзе,а в Воронеже.Но тоже близко к Европе.
Дед Мороз
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