Да, проблемы, что у нас, что у США - одинаковы, карантин, безработица, остановка производств. НО. Капитал бежит в США из Украины. Украина в дополнение к своим проблемам теряет валюту. Поэтому у НБУ нет выигрышной стратегии сейчас, нужно выбирать, что завалить курс, потом экономику, или как сейчас сначала экономику, потом курс.
Да, проблемы, что у нас, что у США - одинаковы, карантин, безработица, остановка производств. НО. Капитал бежит в США из Украины. Украина в дополнение к своим проблемам теряет валюту. Поэтому у НБУ нет выигрышной стратегии сейчас, нужно выбирать, что завалить курс, потом экономику, или как сейчас сначала экономику, потом курс.
якщо все так погано, чому гривня почала зміцнюватись?
Да, проблемы, что у нас, что у США - одинаковы, карантин, безработица, остановка производств. НО. Капитал бежит в США из Украины. Украина в дополнение к своим проблемам теряет валюту. Поэтому у НБУ нет выигрышной стратегии сейчас, нужно выбирать, что завалить курс, потом экономику, или как сейчас сначала экономику, потом курс.
якщо все так погано, чому гривня почала зміцнюватись?
Да, проблемы, что у нас, что у США - одинаковы, карантин, безработица, остановка производств. НО. Капитал бежит в США из Украины. Украина в дополнение к своим проблемам теряет валюту. Поэтому у НБУ нет выигрышной стратегии сейчас, нужно выбирать, что завалить курс, потом экономику, или как сейчас сначала экономику, потом курс.[/quote]
якщо все так погано, чому гривня почала зміцнюватись?[/quote]