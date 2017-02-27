Да, проблемы, что у нас, что у США - одинаковы, карантин, безработица, остановка производств. НО. Капитал бежит в США из Украины. Украина в дополнение к своим проблемам теряет валюту. Поэтому у НБУ нет выигрышной стратегии сейчас, нужно выбирать, что завалить курс, потом экономику, или как сейчас сначала экономику, потом курс.
Да, проблемы, что у нас, что у США - одинаковы, карантин, безработица, остановка производств. НО. Капитал бежит в США из Украины. Украина в дополнение к своим проблемам теряет валюту. Поэтому у НБУ нет выигрышной стратегии сейчас, нужно выбирать, что завалить курс, потом экономику, или как сейчас сначала экономику, потом курс.
якщо все так погано, чому гривня почала зміцнюватись?
Да, проблемы, что у нас, что у США - одинаковы, карантин, безработица, остановка производств. НО. Капитал бежит в США из Украины. Украина в дополнение к своим проблемам теряет валюту. Поэтому у НБУ нет выигрышной стратегии сейчас, нужно выбирать, что завалить курс, потом экономику, или как сейчас сначала экономику, потом курс.
якщо все так погано, чому гривня почала зміцнюватись?
Да, проблемы, что у нас, что у США - одинаковы, карантин, безработица, остановка производств. НО. Капитал бежит в США из Украины. Украина в дополнение к своим проблемам теряет валюту. Поэтому у НБУ нет выигрышной стратегии сейчас, нужно выбирать, что завалить курс, потом экономику, или как сейчас сначала экономику, потом курс.[/quote]
якщо все так погано, чому гривня почала зміцнюватись?[/quote]
Международный валютный фонд готов задействовать весь свой резервный фонд в размере одного триллиона долларов для помощи странам преодолеть кризис вызванный пандемией коронавируса, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
"По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно", — сообщила глава МВФ.
Она отметила, что развивающиеся страны, страдают больше всего из-за недостатка ресурсов для противостояния кризису.