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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4964496549664967>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 136
25.01-25.5
4%
6
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
7
26.51-27.0
6%
8
27.01-27.5
14%
19
27.51-28.0
13%
17
28.01-28.5
12%
16
28.51-29.0
13%
17
29.01-29.5
5%
7
29.51-30.0
4%
6
больше 30
23%
31
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 18:15

Сравните графики стоимости украинских 10 летних бондов долларовых, та же ссылка
https://markets.businessinsider.com/bon ... 1902171757
и американских
https://finviz.com/futures_charts.ashx?p=d1&t=ZN

Да, проблемы, что у нас, что у США - одинаковы, карантин, безработица, остановка производств. НО. Капитал бежит в США из Украины. Украина в дополнение к своим проблемам теряет валюту. Поэтому у НБУ нет выигрышной стратегии сейчас, нужно выбирать, что завалить курс, потом экономику, или как сейчас сначала экономику, потом курс.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 18:15

  greenozon написав:
  rasmus написав:
  fis написав:Що думаєте про купівлю ОВДП в приват 24? Вчора тільки побачив, що можна купити. Є і валютні і гривневі.


Когда 'это' уже открыли для всех без лишних перепон - надо подумать 20 раз ...
Мое персональное мнение.


раніше треба було відкриват рахунов в ЦП (Цінних Паперах) заключати всякі там догова по обслуговуванню цих бумаг і тд - це все вже ВІДМІНИЛИ і можна купити ОВДП а-ля депозит?


Черт, это в Украине еще фактически нет рынка ценных бумаг, представляю, если бы был рынок ЦБ как в развитых странах, какие бы разгорались страсти сейчас :D

Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 18:24

  Grand Touring написав:Сравните графики стоимости украинских 10 летних бондов долларовых, та же ссылка
https://markets.businessinsider.com/bon ... 1902171757
и американских
https://finviz.com/futures_charts.ashx?p=d1&t=ZN

Да, проблемы, что у нас, что у США - одинаковы, карантин, безработица, остановка производств. НО. Капитал бежит в США из Украины. Украина в дополнение к своим проблемам теряет валюту. Поэтому у НБУ нет выигрышной стратегии сейчас, нужно выбирать, что завалить курс, потом экономику, или как сейчас сначала экономику, потом курс.


якщо все так погано, чому гривня почала зміцнюватись?
kuzmenkov019
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 18:35

  kuzmenkov019 написав:якщо все так погано, чому гривня почала зміцнюватись?

2008 рік - США розпал кризи. Україна - зміцення курсу з 5.05 до 4.60
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 18:39

Як у різних країнах підтримують громадян під час карантину (інфографіка)
https://news.finance.ua/ua/news/-/46804 ... nfografika

не граждан, экономику свою поддерживают от развала, в Украине такого нет, правительство боится завалить курс, но оно его всеравно завалит. (выбирая между войной и позором, получаешь и войну и позор)
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 18:43

  kuzmenkov019 написав:
  Grand Touring написав:Сравните графики стоимости украинских 10 летних бондов долларовых, та же ссылка
https://markets.businessinsider.com/bon ... 1902171757
и американских
https://finviz.com/futures_charts.ashx?p=d1&t=ZN

Да, проблемы, что у нас, что у США - одинаковы, карантин, безработица, остановка производств. НО. Капитал бежит в США из Украины. Украина в дополнение к своим проблемам теряет валюту. Поэтому у НБУ нет выигрышной стратегии сейчас, нужно выбирать, что завалить курс, потом экономику, или как сейчас сначала экономику, потом курс.


якщо все так погано, чому гривня почала зміцнюватись?


Никто не знает куда пойдет рынок :wink:

:mrgreen:

Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 18:59

Touring"]Сравните графики стоимости украинских 10 летних бондов долларовых, та же ссылка
https://markets.businessinsider.com/bon ... 1902171757
и американских
https://finviz.com/futures_charts.ashx?p=d1&t=ZN

Да, проблемы, что у нас, что у США - одинаковы, карантин, безработица, остановка производств. НО. Капитал бежит в США из Украины. Украина в дополнение к своим проблемам теряет валюту. Поэтому у НБУ нет выигрышной стратегии сейчас, нужно выбирать, что завалить курс, потом экономику, или как сейчас сначала экономику, потом курс.[/quote]

якщо все так погано, чому гривня почала зміцнюватись?[/quote]



...кому то нужному надо откупиться
abc111
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:45

МВФ готов потратить триллион на борьбу с кризисом

Международный валютный фонд готов задействовать весь свой резервный фонд в размере одного триллиона долларов для помощи странам преодолеть кризис вызванный пандемией коронавируса, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

"По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно", — сообщила глава МВФ.

Она отметила, что развивающиеся страны, страдают больше всего из-за недостатка ресурсов для противостояния кризису.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:48

  Grand Touring написав:Сравните графики стоимости украинских 10 летних бондов долларовых, та же ссылка
https://markets.businessinsider.com/bon ... 1902171757
и американских
https://finviz.com/futures_charts.ashx?p=d1&t=ZN

Да, проблемы, что у нас.....


Сравнивать украинские и американские ценные бумаги, это как сравнивать Боинг-747 и бумажный самолетик.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:51

  Grand Touring написав:Сравните графики стоимости украинских 10 летних бондов долларовых, та же ссылка
https://markets.businessinsider.com/bon ... 1902171757
и американских
https://finviz.com/futures_charts.ashx?p=d1&t=ZN
Обратите внимание, за последнюю неделю наши бонды восстановились практически до номинала. Это радует...
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