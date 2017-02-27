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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 кві, 2020 20:08
Grand Touring написав:
Як у різних країнах підтримують громадян під час карантину (інфографіка)https://news.finance.ua/ua/news/-/46804 ... nfografika
не граждан, экономику свою поддерживают от развала, в Украине такого нет, правительство боится завалить курс, но оно его всеравно завалит. (выбирая между войной и позором, получаешь и войну и позор)
не може впасти те що лежить, навіщо його підтримувати?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Нед 05 кві, 2020 20:14
edvardd написав: Вело написав: greenozon написав:
3) Шенген фактически разрушен, да и сам Евросоюз дышит на ладан (а его флаги повсеместно демонстративно спускают).
Шо це?
это правда, в 21м году евросоюза не будет...
поживем-увидим - это все долго строилось, чтобы так в одночасье рухнуть.
я бы поставил на развал других федераций;)[/quote]
педерация тоже развалится в 21м
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edvardd
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Додано: Нед 05 кві, 2020 20:37
asti написав:
Обратите внимание, за последнюю неделю наши бонды восстановились практически до номинала. Это радует...
да, но это валютные бонды, под 9,75% годовых, те инвесторы готовы вкладывать в Украину от 10% годовых в валюте
Сказка только начинается
- экономика стоит, а бизнесу, частично населению приходится платить %% по кредитам. ДТЕК обьявил технический дефолт - менеджеры не зря едят свой хлеб, идут в ногу со временем, экономят финансовую подушку
-государство недополучит налоги, а %% по бондам нужно платить
Начинается самопожирание экономики - либо обьявить микродефолты, либо отдать часть от тела в качестве %%
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Grand Touring
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Додано: Нед 05 кві, 2020 20:57
Примерный алгоритм нашего кризиса:
1) Карантин, остановка всего
2) Население/бизнес начинают чувствовать себя стесненно - забирают депозиты, не платят по кредитам. Курс доллара начинает волновать все меньше, растет
3) Херячатся банки, просят нбу налить гривны под залог овгз/рефинанс. В это время государство само думает где взять денег дефоолт/станок/мвф. Курс уже никого особо не волнует - пик.
4) Восстановление
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Grand Touring
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Додано: Нед 05 кві, 2020 21:26
Когда все стоит, ценность бакса растет ежедневно - с каждым днем все меньше шансов, что знакомый вам отдаст долг, что банк получит плату за кредит, выдаст депозит, что кто-то купит у вас товар и тд
Потому что "эмиссионный центр" банально не может к вам пустить денюжку, даже если хочет. Пример, депутат в селе является таким "эмиссионным центром" - центром первичных доходов. Когда все закрыто - он не может в кабаке погулять, сходить на охоту, отремонтировать крышу, поэтому люди в селе не получат свою долю от его тратах, даже если он хочет потратить деньги.
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Grand Touring
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Додано: Нед 05 кві, 2020 21:27
Grand Touring написав:
Примерный алгоритм нашего кризиса:
1) Карантин, остановка всего
2) Население/бизнес начинают чувствовать себя стесненно - забирают депозиты, не платят по кредитам. Курс доллара начинает волновать все меньше, растет
3) Херячатся банки, просят нбу налить гривны под залог овгз/рефинанс. В это время государство само думает где взять денег дефоолт/станок/мвф. Курс уже никого особо не волнует - пик.
4) Восстановление
Я тоже хочу написать алгоритм.
1.Карантин заканчивается и все носятся как угорелые , чтобы заработать.
2.Население и бизнес начинают идти друг другу на встречу и вместе решают проблемы.
3.Банки . я в них вообще мало понимаю .(если они будут вести себя что дурные то сами беду наделают ).
4 Видели многое , проходили .
Обязательно вернемся к нормальной ситуации , потому что в клоаке никто не заработает.
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