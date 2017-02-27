asti написав:Обратите внимание, за последнюю неделю наши бонды восстановились практически до номинала. Это радует...
да, но это валютные бонды, под 9,75% годовых, те инвесторы готовы вкладывать в Украину от 10% годовых в валюте
Сказка только начинается
- экономика стоит, а бизнесу, частично населению приходится платить %% по кредитам. ДТЕК обьявил технический дефолт - менеджеры не зря едят свой хлеб, идут в ногу со временем, экономят финансовую подушку -государство недополучит налоги, а %% по бондам нужно платить
Начинается самопожирание экономики - либо обьявить микродефолты, либо отдать часть от тела в качестве %%
Примерный алгоритм нашего кризиса: 1) Карантин, остановка всего 2) Население/бизнес начинают чувствовать себя стесненно - забирают депозиты, не платят по кредитам. Курс доллара начинает волновать все меньше, растет 3) Херячатся банки, просят нбу налить гривны под залог овгз/рефинанс. В это время государство само думает где взять денег дефоолт/станок/мвф. Курс уже никого особо не волнует - пик. 4) Восстановление
Когда все стоит, ценность бакса растет ежедневно - с каждым днем все меньше шансов, что знакомый вам отдаст долг, что банк получит плату за кредит, выдаст депозит, что кто-то купит у вас товар и тд
Потому что "эмиссионный центр" банально не может к вам пустить денюжку, даже если хочет. Пример, депутат в селе является таким "эмиссионным центром" - центром первичных доходов. Когда все закрыто - он не может в кабаке погулять, сходить на охоту, отремонтировать крышу, поэтому люди в селе не получат свою долю от его тратах, даже если он хочет потратить деньги.
Grand Touring написав:Примерный алгоритм нашего кризиса: 1) Карантин, остановка всего 2) Население/бизнес начинают чувствовать себя стесненно - забирают депозиты, не платят по кредитам. Курс доллара начинает волновать все меньше, растет 3) Херячатся банки, просят нбу налить гривны под залог овгз/рефинанс. В это время государство само думает где взять денег дефоолт/станок/мвф. Курс уже никого особо не волнует - пик. 4) Восстановление
Я тоже хочу написать алгоритм. 1.Карантин заканчивается и все носятся как угорелые , чтобы заработать. 2.Население и бизнес начинают идти друг другу на встречу и вместе решают проблемы. 3.Банки . я в них вообще мало понимаю .(если они будут вести себя что дурные то сами беду наделают ). 4 Видели многое , проходили . Обязательно вернемся к нормальной ситуации , потому что в клоаке никто не заработает.
Международный валютный фонд готов задействовать весь свой резервный фонд в размере одного триллиона долларов для помощи странам преодолеть кризис вызванный пандемией коронавируса, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
"По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно", — сообщила глава МВФ.
Она отметила, что развивающиеся страны, страдают больше всего из-за недостатка ресурсов для противостояния кризису.
Такие финансовые организации как МВФ и Всемирный Банк. Да впрочем и ФРС, и ЕЦБ и многие другие. Должны сейчас не сопли по страницам размазывать! Ай-ай-ай мы всем поможем, ой-ой-ой мы денег напечатаем, резервы достанем и все раздадим. НЕТ! Заботиться о здоровье дело медиков. А финансистам самое время строить апокалиптические финансовые модели и кричать всем: "Снимайте к черту карантин" "Идите все работайте". Сегодня от карантина не умрет 10-100млн., а завтра от его последствий умрет столько же и еще в пять раз больше не родится. Вы скорее умрете не от вируса, а от голода, когда ваши пенсионные накопления обнулятся. И внуков вы не увидите не потому, что не доживете, а потому, что никто вам их не родит.
Выброшенные в одночасье триллионы денег по всему миру разгонят такую инфляцию в масштабах планеты, что 90-е на постсовке покажутся вам детским лепетом.
Вы просто вдумайтесь. Массовое небывалое по масштабам вливание кеша на фоне около нулевого производства. Как думаете, есть в мире произведенного физического товара на такое количество денег?
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Международный валютный фонд готов задействовать весь свой резервный фонд в размере одного триллиона долларов для помощи странам преодолеть кризис вызванный пандемией коронавируса, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
"По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно", — сообщила глава МВФ.
Она отметила, что развивающиеся страны, страдают больше всего из-за недостатка ресурсов для противостояния кризису.
Выброшенные в одночасье триллионы денег по всему миру разгонят такую инфляцию в масштабах планеты, что 90-е на постсовке покажутся вам детским лепетом.
Вы просто вдумайтесь. Массовое небывалое по масштабам вливание кеша на фоне около нулевого производства. Как думаете, есть в мире произведенного физического товара на такое количество денег?
да, волнение разделяю, но правительства и центр.банки похоже уже приняли решения по поводу карантина и тонн вертолетных денег. Стоит ли теперь полагать, что фиатные деньги (бумажки,цифры в компьютере на счету) в скором времени сильно потеряют в покупательской способности и лучший вариант на моменте менять их на что-то физически осязаемое: недвижимость, золото/серебро/платина, земельный участок, станок, авто и т.п.
vovan_prm написав: Выброшенные в одночасье триллионы денег по всему миру разгонят такую инфляцию в масштабах планеты, что 90-е на постсовке покажутся вам детским лепетом.
Вы просто вдумайтесь. Массовое небывалое по масштабам вливание кеша на фоне около нулевого производства. Как думаете, есть в мире произведенного физического товара на такое количество денег?
да, волнение разделяю, но правительства и центр.банки похоже уже приняли решения по поводу карантина и тонн вертолетных денег. Стоит ли теперь полагать, что фиатные деньги (бумажки,цифры в компьютере на счету) в скором времени сильно потеряют в покупательской способности и лучший вариант на моменте менять их на что-то физически осязаемое: недвижимость, золото/серебро/платина, земельный участок, станок, авто и т.п.
та не буде гіпера, корпо викуплять знову свої акції, і фонда полізе догори як це було після 2008. ніяки логістичні ланцюги не поломані: п-ва є, люди є... дещо візьмуть зі складів, дещо находу доклепають...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/