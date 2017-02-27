Додано: Нед 05 кві, 2020 21:30

Xenon написав: МВФ готов потратить триллион на борьбу с кризисом



Международный валютный фонд готов задействовать весь свой резервный фонд в размере одного триллиона долларов для помощи странам преодолеть кризис вызванный пандемией коронавируса, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.



"По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно", — сообщила глава МВФ.



Она отметила, что развивающиеся страны, страдают больше всего из-за недостатка ресурсов для противостояния кризису.



Такие финансовые организации как МВФ и Всемирный Банк. Да впрочем и ФРС, и ЕЦБ и многие другие. Должны сейчас не сопли по страницам размазывать! Ай-ай-ай мы всем поможем, ой-ой-ой мы денег напечатаем, резервы достанем и все раздадим.НЕТ!Заботиться о здоровье дело медиков.А финансистам самое время строить апокалиптические финансовые модели и кричать всем:"Снимайте к черту карантин" "Идите все работайте".Сегодня от карантина не умрет 10-100млн., а завтра от его последствий умрет столько же и еще в пять раз больше не родится.Вы скорее умрете не от вируса, а от голода, когда ваши пенсионные накопления обнулятся. И внуков вы не увидите не потому, что не доживете, а потому, что никто вам их не родит.Выброшенные в одночасье триллионы денег по всему миру разгонят такую инфляцию в масштабах планеты, что 90-е на постсовке покажутся вам детским лепетом.Вы просто вдумайтесь. Массовое небывалое по масштабам вливание кеша на фоне около нулевого производства. Как думаете, есть в мире произведенного физического товара на такое количество денег?