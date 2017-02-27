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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4964496549664967

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.2 5 138
25.01-25.5
4%
6
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
7
26.51-27.0
6%
8
27.01-27.5
14%
19
27.51-28.0
13%
18
28.01-28.5
12%
16
28.51-29.0
12%
17
29.01-29.5
6%
8
29.51-30.0
4%
6
больше 30
22%
31
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:08

  Grand Touring написав:Як у різних країнах підтримують громадян під час карантину (інфографіка)
https://news.finance.ua/ua/news/-/46804 ... nfografika

не граждан, экономику свою поддерживают от развала, в Украине такого нет, правительство боится завалить курс, но оно его всеравно завалит. (выбирая между войной и позором, получаешь и войну и позор)

не може впасти те що лежить, навіщо його підтримувати?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:14

  edvardd написав:
  Вело написав:
  greenozon написав:3) Шенген фактически разрушен, да и сам Евросоюз дышит на ладан (а его флаги повсеместно демонстративно спускают).

Шо це?

это правда, в 21м году евросоюза не будет...


поживем-увидим - это все долго строилось, чтобы так в одночасье рухнуть.
я бы поставил на развал других федераций;)[/quote]


педерация тоже развалится в 21м
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:37

  asti написав:Обратите внимание, за последнюю неделю наши бонды восстановились практически до номинала. Это радует...
да, но это валютные бонды, под 9,75% годовых, те инвесторы готовы вкладывать в Украину от 10% годовых в валюте

Сказка только начинается

- экономика стоит, а бизнесу, частично населению приходится платить %% по кредитам. ДТЕК обьявил технический дефолт - менеджеры не зря едят свой хлеб, идут в ногу со временем, экономят финансовую подушку
-государство недополучит налоги, а %% по бондам нужно платить

Начинается самопожирание экономики - либо обьявить микродефолты, либо отдать часть от тела в качестве %%
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:57

Примерный алгоритм нашего кризиса:
1) Карантин, остановка всего
2) Население/бизнес начинают чувствовать себя стесненно - забирают депозиты, не платят по кредитам. Курс доллара начинает волновать все меньше, растет
3) Херячатся банки, просят нбу налить гривны под залог овгз/рефинанс. В это время государство само думает где взять денег дефоолт/станок/мвф. Курс уже никого особо не волнует - пик.
4) Восстановление
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:26

Когда все стоит, ценность бакса растет ежедневно - с каждым днем все меньше шансов, что знакомый вам отдаст долг, что банк получит плату за кредит, выдаст депозит, что кто-то купит у вас товар и тд

Потому что "эмиссионный центр" банально не может к вам пустить денюжку, даже если хочет. Пример, депутат в селе является таким "эмиссионным центром" - центром первичных доходов. Когда все закрыто - он не может в кабаке погулять, сходить на охоту, отремонтировать крышу, поэтому люди в селе не получат свою долю от его тратах, даже если он хочет потратить деньги.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:27

  Grand Touring написав:Примерный алгоритм нашего кризиса:
1) Карантин, остановка всего
2) Население/бизнес начинают чувствовать себя стесненно - забирают депозиты, не платят по кредитам. Курс доллара начинает волновать все меньше, растет
3) Херячатся банки, просят нбу налить гривны под залог овгз/рефинанс. В это время государство само думает где взять денег дефоолт/станок/мвф. Курс уже никого особо не волнует - пик.
4) Восстановление


Я тоже хочу написать алгоритм.
1.Карантин заканчивается и все носятся как угорелые , чтобы заработать.
2.Население и бизнес начинают идти друг другу на встречу и вместе решают проблемы.
3.Банки . я в них вообще мало понимаю .(если они будут вести себя что дурные то сами беду наделают ).
4 Видели многое , проходили .
Обязательно вернемся к нормальной ситуации , потому что в клоаке никто не заработает.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:30

Это не про медицину. Это про экономику и финансы.

  Xenon написав:
МВФ готов потратить триллион на борьбу с кризисом

Международный валютный фонд готов задействовать весь свой резервный фонд в размере одного триллиона долларов для помощи странам преодолеть кризис вызванный пандемией коронавируса, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

"По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно", — сообщила глава МВФ.

Она отметила, что развивающиеся страны, страдают больше всего из-за недостатка ресурсов для противостояния кризису.

Такие финансовые организации как МВФ и Всемирный Банк. Да впрочем и ФРС, и ЕЦБ и многие другие. Должны сейчас не сопли по страницам размазывать! Ай-ай-ай мы всем поможем, ой-ой-ой мы денег напечатаем, резервы достанем и все раздадим.
НЕТ!
Заботиться о здоровье дело медиков.
А финансистам самое время строить апокалиптические финансовые модели и кричать всем:
"Снимайте к черту карантин" "Идите все работайте".
Сегодня от карантина не умрет 10-100млн., а завтра от его последствий умрет столько же и еще в пять раз больше не родится.
Вы скорее умрете не от вируса, а от голода, когда ваши пенсионные накопления обнулятся. И внуков вы не увидите не потому, что не доживете, а потому, что никто вам их не родит.

Выброшенные в одночасье триллионы денег по всему миру разгонят такую инфляцию в масштабах планеты, что 90-е на постсовке покажутся вам детским лепетом.

Вы просто вдумайтесь. Массовое небывалое по масштабам вливание кеша на фоне около нулевого производства. Как думаете, есть в мире произведенного физического товара на такое количество денег?
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:18

  vovan_prm написав:
  Xenon написав:
МВФ готов потратить триллион на борьбу с кризисом

Международный валютный фонд готов задействовать весь свой резервный фонд в размере одного триллиона долларов для помощи странам преодолеть кризис вызванный пандемией коронавируса, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

"По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно", — сообщила глава МВФ.

Она отметила, что развивающиеся страны, страдают больше всего из-за недостатка ресурсов для противостояния кризису.


Выброшенные в одночасье триллионы денег по всему миру разгонят такую инфляцию в масштабах планеты, что 90-е на постсовке покажутся вам детским лепетом.

Вы просто вдумайтесь. Массовое небывалое по масштабам вливание кеша на фоне около нулевого производства. Как думаете, есть в мире произведенного физического товара на такое количество денег?

да, волнение разделяю, но правительства и центр.банки похоже уже приняли решения по поводу карантина и тонн вертолетных денег. Стоит ли теперь полагать, что фиатные деньги (бумажки,цифры в компьютере на счету) в скором времени сильно потеряют в покупательской способности и лучший вариант на моменте менять их на что-то физически осязаемое: недвижимость, золото/серебро/платина, земельный участок, станок, авто и т.п.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:33

  pirat-d написав:
  vovan_prm написав:
Выброшенные в одночасье триллионы денег по всему миру разгонят такую инфляцию в масштабах планеты, что 90-е на постсовке покажутся вам детским лепетом.

Вы просто вдумайтесь. Массовое небывалое по масштабам вливание кеша на фоне около нулевого производства. Как думаете, есть в мире произведенного физического товара на такое количество денег?

да, волнение разделяю, но правительства и центр.банки похоже уже приняли решения по поводу карантина и тонн вертолетных денег. Стоит ли теперь полагать, что фиатные деньги (бумажки,цифры в компьютере на счету) в скором времени сильно потеряют в покупательской способности и лучший вариант на моменте менять их на что-то физически осязаемое: недвижимость, золото/серебро/платина, земельный участок, станок, авто и т.п.

та не буде гіпера,
корпо викуплять знову свої акції, і фонда полізе догори як це було після 2008.
ніяки логістичні ланцюги не поломані: п-ва є, люди є... дещо візьмуть зі складів, дещо находу доклепають...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 23:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

edvardd написав:
  Вело написав:
  edvardd написав:это правда, в 21м году евросоюза не будет...

поживем-увидим - это все долго строилось, чтобы так в одночасье рухнуть.
я бы поставил на развал других федераций;)

педерация тоже развалится в 21м

Посмотрим на оба ваши прогноза
Faceless
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