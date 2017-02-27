vovan_prm написав:Xenon написав:МВФ готов потратить триллион на борьбу с кризисом
Международный валютный фонд готов задействовать весь свой резервный фонд в размере одного триллиона долларов для помощи странам преодолеть кризис вызванный пандемией коронавируса, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
"По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно", — сообщила глава МВФ.
Она отметила, что развивающиеся страны, страдают больше всего из-за недостатка ресурсов для противостояния кризису.
Такие финансовые организации как МВФ и Всемирный Банк. Да впрочем и ФРС, и ЕЦБ и многие другие. Должны сейчас не сопли по страницам размазывать! Ай-ай-ай мы всем поможем, ой-ой-ой мы денег напечатаем, резервы достанем и все раздадим.
НЕТ!
Заботиться о здоровье дело медиков.
А финансистам самое время строить апокалиптические финансовые модели и кричать всем:
"Снимайте к черту карантин" "Идите все работайте".
Сегодня от карантина не умрет 10-100млн., а завтра от его последствий умрет столько же и еще в пять раз больше не родится.
Вы скорее умрете не от вируса, а от голода, когда ваши пенсионные накопления обнулятся. И внуков вы не увидите не потому, что не доживете, а потому, что никто вам их не родит.
Выброшенные в одночасье триллионы денег по всему миру разгонят такую инфляцию в масштабах планеты, что 90-е на постсовке покажутся вам детским лепетом.
Вы просто вдумайтесь. Массовое небывалое по масштабам вливание кеша на фоне около нулевого производства. Как думаете, есть в мире произведенного физического товара на такое количество денег?
не доходят руки посчитать, но если умножить разницу в цене акций на их количество до коронавируса и сейчас, то эта разница даже близко не перекрывает запланированные (пока только запланированные) 2 трлн. долларов "кешем".
То есть, условно, какой-то Princess Cruisess с десятком круизных лайнеров, сейчас стоит в три раза меньше, но их корабли от этого никак не сжались в размерах, - просто они сейчас никому не нужны, также как и самолеты, фитнес тренеры, готели, SPA и прочее.
Поэтому эти 2 трлн. они просто растворятся, и если вирус не закончится через 2 недели, нужно будет еще 2 трлн. и еще. и доллар в мире будет становится все дороже и дороже, если ФРС не будет его печатать, потому что США обладают таким ресурсом, о котором даже Китай пока еще только мечтает, хотя они круто сделали штаты за последний месяц ...