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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4965496649674968

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.2 5 138
25.01-25.5
4%
6
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
7
26.51-27.0
6%
8
27.01-27.5
14%
19
27.51-28.0
13%
18
28.01-28.5
12%
16
28.51-29.0
12%
17
29.01-29.5
6%
8
29.51-30.0
4%
6
больше 30
22%
31
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 02:21

  vovan_prm написав:
  Xenon написав:
МВФ готов потратить триллион на борьбу с кризисом

Международный валютный фонд готов задействовать весь свой резервный фонд в размере одного триллиона долларов для помощи странам преодолеть кризис вызванный пандемией коронавируса, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

"По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно", — сообщила глава МВФ.

Она отметила, что развивающиеся страны, страдают больше всего из-за недостатка ресурсов для противостояния кризису.

Такие финансовые организации как МВФ и Всемирный Банк. Да впрочем и ФРС, и ЕЦБ и многие другие. Должны сейчас не сопли по страницам размазывать! Ай-ай-ай мы всем поможем, ой-ой-ой мы денег напечатаем, резервы достанем и все раздадим.
НЕТ!
Заботиться о здоровье дело медиков.
А финансистам самое время строить апокалиптические финансовые модели и кричать всем:
"Снимайте к черту карантин" "Идите все работайте".
Сегодня от карантина не умрет 10-100млн., а завтра от его последствий умрет столько же и еще в пять раз больше не родится.
Вы скорее умрете не от вируса, а от голода, когда ваши пенсионные накопления обнулятся. И внуков вы не увидите не потому, что не доживете, а потому, что никто вам их не родит.

Выброшенные в одночасье триллионы денег по всему миру разгонят такую инфляцию в масштабах планеты, что 90-е на постсовке покажутся вам детским лепетом.

Вы просто вдумайтесь. Массовое небывалое по масштабам вливание кеша на фоне около нулевого производства. Как думаете, есть в мире произведенного физического товара на такое количество денег?

не доходят руки посчитать, но если умножить разницу в цене акций на их количество до коронавируса и сейчас, то эта разница даже близко не перекрывает запланированные (пока только запланированные) 2 трлн. долларов "кешем".
То есть, условно, какой-то Princess Cruisess с десятком круизных лайнеров, сейчас стоит в три раза меньше, но их корабли от этого никак не сжались в размерах, - просто они сейчас никому не нужны, также как и самолеты, фитнес тренеры, готели, SPA и прочее.

Поэтому эти 2 трлн. они просто растворятся, и если вирус не закончится через 2 недели, нужно будет еще 2 трлн. и еще. и доллар в мире будет становится все дороже и дороже, если ФРС не будет его печатать, потому что США обладают таким ресурсом, о котором даже Китай пока еще только мечтает, хотя они круто сделали штаты за последний месяц ... :shock:
VALONI
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 02:29

Пока НБУ за ручку не выведет нерезов, эмиссии не будет. Отток капитала будет усиливаться после того как импортеров кышнули с мб, чтоб не путались под ногами и не мешали ситибанку с нбу имитировать "стабилизацию". У деполюдей есть примерно месяц, чтобы успеть выйти с бумаги.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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