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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4966496749684969>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 143
25.01-25.5
4%
6
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
7
26.51-27.0
6%
9
27.01-27.5
13%
19
27.51-28.0
14%
20
28.01-28.5
12%
17
28.51-29.0
13%
18
29.01-29.5
6%
8
29.51-30.0
4%
6
больше 30
22%
31
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 02:21

  vovan_prm написав:
  Xenon написав:
МВФ готов потратить триллион на борьбу с кризисом

Международный валютный фонд готов задействовать весь свой резервный фонд в размере одного триллиона долларов для помощи странам преодолеть кризис вызванный пандемией коронавируса, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

"По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно", — сообщила глава МВФ.

Она отметила, что развивающиеся страны, страдают больше всего из-за недостатка ресурсов для противостояния кризису.

Такие финансовые организации как МВФ и Всемирный Банк. Да впрочем и ФРС, и ЕЦБ и многие другие. Должны сейчас не сопли по страницам размазывать! Ай-ай-ай мы всем поможем, ой-ой-ой мы денег напечатаем, резервы достанем и все раздадим.
НЕТ!
Заботиться о здоровье дело медиков.
А финансистам самое время строить апокалиптические финансовые модели и кричать всем:
"Снимайте к черту карантин" "Идите все работайте".
Сегодня от карантина не умрет 10-100млн., а завтра от его последствий умрет столько же и еще в пять раз больше не родится.
Вы скорее умрете не от вируса, а от голода, когда ваши пенсионные накопления обнулятся. И внуков вы не увидите не потому, что не доживете, а потому, что никто вам их не родит.

Выброшенные в одночасье триллионы денег по всему миру разгонят такую инфляцию в масштабах планеты, что 90-е на постсовке покажутся вам детским лепетом.

Вы просто вдумайтесь. Массовое небывалое по масштабам вливание кеша на фоне около нулевого производства. Как думаете, есть в мире произведенного физического товара на такое количество денег?

не доходят руки посчитать, но если умножить разницу в цене акций на их количество до коронавируса и сейчас, то эта разница даже близко не перекрывает запланированные (пока только запланированные) 2 трлн. долларов "кешем".
То есть, условно, какой-то Princess Cruisess с десятком круизных лайнеров, сейчас стоит в три раза меньше, но их корабли от этого никак не сжались в размерах, - просто они сейчас никому не нужны, также как и самолеты, фитнес тренеры, готели, SPA и прочее.

Поэтому эти 2 трлн. они просто растворятся, и если вирус не закончится через 2 недели, нужно будет еще 2 трлн. и еще. и доллар в мире будет становится все дороже и дороже, если ФРС не будет его печатать, потому что США обладают таким ресурсом, о котором даже Китай пока еще только мечтает, хотя они круто сделали штаты за последний месяц ... :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 02:29

Пока НБУ за ручку не выведет нерезов, эмиссии не будет. Отток капитала будет усиливаться после того как импортеров кышнули с мб, чтоб не путались под ногами и не мешали ситибанку с нбу имитировать "стабилизацию". У деполюдей есть примерно месяц, чтобы успеть выйти с бумаги.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 08:56

  Grand Touring написав:
  asti написав:Обратите внимание, за последнюю неделю наши бонды восстановились практически до номинала. Это радует...
да, но это валютные бонды, под 9,75% годовых, те инвесторы готовы вкладывать в Украину от 10% годовых в валюте
Какая разница, какие это бонды? Это значит что их держатели перестали бояться дефолта и сбрасывать их за бесценок//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:00

  Zebra написав:
  kuzmenkov019 написав:якщо все так погано, чому гривня почала зміцнюватись?

2008 рік - США розпал кризи. Україна - зміцення курсу з 5.05 до 4.60

Криза минет гг:)
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:16

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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

 "У березні цього року кількість грошових переказів в Україну (в сервісі TransferGo – ред.) збільшилася на 24% порівняно з лютим. Кількість реєстрацій українських користувачів зросла на 30%, а обсяг грошових переказів в Україну — більш ніж на 30% і досяг 30 мільйонів євро.
Об'єм грошових переказів в Україну в березні, порівняно з попереднім місяцем, з Польщі зріс на 36%, з Угорщини — на 49%, Чехії — на 33%, Німеччини — на 10%." - розповіла Фоменко.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:28

  холява написав:
  proftpd66 написав:Кажется, экономика развалится полностью. Хана!

Кто куда собирается уезжать? Польща , Нидерланды, Германия?



Был везде ,.
...поверьте , там люди между собой практически не общаются .


Вы частично правы - они за пределами работы практически не общаются, в гости друг друга зовут крайне редко. Естественно, художественные фильмы, показывающие, как все всех любят, Франция, Италия, любовь, красивая жизнь - это для девочек.
На самом деле жизнь намного однообразнее, как и везде. С плюсами и минусами.
Одно точно - культура общения на предприятиях несравнима с постсоветской, не то, чтобы крика или оскорбления не услышишь, даже поднятого голоса руководителя. R - респект.

Мы там ,тем более никому не нужны.


Смотря что можете предложить, какие знания и умения. Человек, имеющий опыт работы в Украине и зная язык хотя бы на уровне В2 может рассчитывать на неплохое место.

Имеешь практику(клиника , клиенты , определенная степень рекламы , живешь , нет практики или с нуля очень тяжело ).


На сайтах больниц в небольших городках вакансий врачей минимум больше десяти. А то и больше, врачи нужны всех направлений. Но надо постараться - сдать язык на уровень С2 (максимальный) на все пятерки, возможно даже доучиться, сдать государственные экзамены и тогда можно работать врачом.

Если вы с лопатой хотите работать , то да , работу найдете .


Тут Вы правы, рабочих вакансий тоже хватает.

...и все так косым взглядом , мол чужой ...
,

да, тут есть немного, наш человек всегда будет немного чужим. Вначале это расстраивает, потом просто привыкают и приходит понимания - ты не лучше, не хуже, просто другой, с другим менталитетом, образом мышления. Но это мелочь, никто практически по этому поводу не парится.

хотя такого обучения как у нас у них НЕТ.


Есть у меня друг, очень мной уважаемый, который учится в университете в одной из европейских столиц. Отучившись пять лет на машиностроении в Украине и теперь учась там, он говорит, что наше образование в машинострении опаздывает на несколько десятков лет, вся эта советская база шестидесятых годов, справочники и т.д. - это незыблемо, но устарело.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:31

  Moneta написав:Пока НБУ за ручку не выведет нерезов, эмиссии не будет. Отток капитала будет усиливаться после того как импортеров кышнули с мб, чтоб не путались под ногами и не мешали ситибанку с нбу имитировать "стабилизацию". У деполюдей есть примерно месяц, чтобы успеть выйти с бумаги.


за місяць не виведе...ще більше 100 млрд. потрібно виводити :)
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А яка доля газпромовських мільярдів? По законам жанру час викинути їх на міжбанк)
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:31

  stryzhko написав: "У березні цього року кількість грошових переказів в Україну (в сервісі TransferGo – ред.) збільшилася на 24% порівняно з лютим. Кількість реєстрацій українських користувачів зросла на 30%, а обсяг грошових переказів в Україну — більш ніж на 30% і досяг 30 мільйонів євро.
Об'єм грошових переказів в Україну в березні, порівняно з попереднім місяцем, з Польщі зріс на 36%, з Угорщини — на 49%, Чехії — на 33%, Німеччини — на 10%." - розповіла Фоменко.

бусики не ходят...
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