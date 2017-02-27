Международный валютный фонд готов задействовать весь свой резервный фонд в размере одного триллиона долларов для помощи странам преодолеть кризис вызванный пандемией коронавируса, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
"По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно", — сообщила глава МВФ.
Она отметила, что развивающиеся страны, страдают больше всего из-за недостатка ресурсов для противостояния кризису.
Такие финансовые организации как МВФ и Всемирный Банк. Да впрочем и ФРС, и ЕЦБ и многие другие. Должны сейчас не сопли по страницам размазывать! Ай-ай-ай мы всем поможем, ой-ой-ой мы денег напечатаем, резервы достанем и все раздадим. НЕТ! Заботиться о здоровье дело медиков. А финансистам самое время строить апокалиптические финансовые модели и кричать всем: "Снимайте к черту карантин" "Идите все работайте". Сегодня от карантина не умрет 10-100млн., а завтра от его последствий умрет столько же и еще в пять раз больше не родится. Вы скорее умрете не от вируса, а от голода, когда ваши пенсионные накопления обнулятся. И внуков вы не увидите не потому, что не доживете, а потому, что никто вам их не родит.
Выброшенные в одночасье триллионы денег по всему миру разгонят такую инфляцию в масштабах планеты, что 90-е на постсовке покажутся вам детским лепетом.
Вы просто вдумайтесь. Массовое небывалое по масштабам вливание кеша на фоне около нулевого производства. Как думаете, есть в мире произведенного физического товара на такое количество денег?
не доходят руки посчитать, но если умножить разницу в цене акций на их количество до коронавируса и сейчас, то эта разница даже близко не перекрывает запланированные (пока только запланированные) 2 трлн. долларов "кешем". То есть, условно, какой-то Princess Cruisess с десятком круизных лайнеров, сейчас стоит в три раза меньше, но их корабли от этого никак не сжались в размерах, - просто они сейчас никому не нужны, также как и самолеты, фитнес тренеры, готели, SPA и прочее.
Поэтому эти 2 трлн. они просто растворятся, и если вирус не закончится через 2 недели, нужно будет еще 2 трлн. и еще. и доллар в мире будет становится все дороже и дороже, если ФРС не будет его печатать, потому что США обладают таким ресурсом, о котором даже Китай пока еще только мечтает, хотя они круто сделали штаты за последний месяц ...
Пока НБУ за ручку не выведет нерезов, эмиссии не будет. Отток капитала будет усиливаться после того как импортеров кышнули с мб, чтоб не путались под ногами и не мешали ситибанку с нбу имитировать "стабилизацию". У деполюдей есть примерно месяц, чтобы успеть выйти с бумаги.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
"У березні цього року кількість грошових переказів в Україну (в сервісі TransferGo – ред.) збільшилася на 24% порівняно з лютим. Кількість реєстрацій українських користувачів зросла на 30%, а обсяг грошових переказів в Україну — більш ніж на 30% і досяг 30 мільйонів євро. Об'єм грошових переказів в Україну в березні, порівняно з попереднім місяцем, з Польщі зріс на 36%, з Угорщини — на 49%, Чехії — на 33%, Німеччини — на 10%." - розповіла Фоменко.
proftpd66 написав:Кажется, экономика развалится полностью. Хана!
Кто куда собирается уезжать? Польща , Нидерланды, Германия?
Был везде ,. ...поверьте , там люди между собой практически не общаются .
Вы частично правы - они за пределами работы практически не общаются, в гости друг друга зовут крайне редко. Естественно, художественные фильмы, показывающие, как все всех любят, Франция, Италия, любовь, красивая жизнь - это для девочек. На самом деле жизнь намного однообразнее, как и везде. С плюсами и минусами. Одно точно - культура общения на предприятиях несравнима с постсоветской, не то, чтобы крика или оскорбления не услышишь, даже поднятого голоса руководителя. R - респект.
Мы там ,тем более никому не нужны.
Смотря что можете предложить, какие знания и умения. Человек, имеющий опыт работы в Украине и зная язык хотя бы на уровне В2 может рассчитывать на неплохое место.
Имеешь практику(клиника , клиенты , определенная степень рекламы , живешь , нет практики или с нуля очень тяжело ).
На сайтах больниц в небольших городках вакансий врачей минимум больше десяти. А то и больше, врачи нужны всех направлений. Но надо постараться - сдать язык на уровень С2 (максимальный) на все пятерки, возможно даже доучиться, сдать государственные экзамены и тогда можно работать врачом.
Если вы с лопатой хотите работать , то да , работу найдете .
Тут Вы правы, рабочих вакансий тоже хватает.
...и все так косым взглядом , мол чужой ...
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да, тут есть немного, наш человек всегда будет немного чужим. Вначале это расстраивает, потом просто привыкают и приходит понимания - ты не лучше, не хуже, просто другой, с другим менталитетом, образом мышления. Но это мелочь, никто практически по этому поводу не парится.
хотя такого обучения как у нас у них НЕТ.
Есть у меня друг, очень мной уважаемый, который учится в университете в одной из европейских столиц. Отучившись пять лет на машиностроении в Украине и теперь учась там, он говорит, что наше образование в машинострении опаздывает на несколько десятков лет, вся эта советская база шестидесятых годов, справочники и т.д. - это незыблемо, но устарело.
Moneta написав:Пока НБУ за ручку не выведет нерезов, эмиссии не будет. Отток капитала будет усиливаться после того как импортеров кышнули с мб, чтоб не путались под ногами и не мешали ситибанку с нбу имитировать "стабилизацию". У деполюдей есть примерно месяц, чтобы успеть выйти с бумаги.
за місяць не виведе...ще більше 100 млрд. потрібно виводити
stryzhko написав: "У березні цього року кількість грошових переказів в Україну (в сервісі TransferGo – ред.) збільшилася на 24% порівняно з лютим. Кількість реєстрацій українських користувачів зросла на 30%, а обсяг грошових переказів в Україну — більш ніж на 30% і досяг 30 мільйонів євро. Об'єм грошових переказів в Україну в березні, порівняно з попереднім місяцем, з Польщі зріс на 36%, з Угорщини — на 49%, Чехії — на 33%, Німеччини — на 10%." - розповіла Фоменко.