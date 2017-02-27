|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 09:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Подскажите основание для отказа принимать в кассах банков долларовые купюры с некоторыми дефектами (надписи, штампы и т.д.).
Додано: Пон 06 кві, 2020 09:38
Утренние курсы, 9-30:
Харьков 27.30 - 27.37,
диапазон предложений на покупку-продажу: 27.20/27.30 - 27.37/27.40 (опт)
Сумы 27.20 - 27.40
Полтава 27.30 - 27.45
Додано: Пон 06 кві, 2020 09:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Це зрозуміло)) Було 12,5млрд офіційних валютних переказів і невідомо скільки бусиками, залізницею, авіа. Звичайно кількість заробітчан знизилася, а от відсоток переказів поки що збільшується.
Додано: Пон 06 кві, 2020 09:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Альфа не выдает Вестерн в долларах, только в гривнах. Сказали - что внутреннее распоряжение. Какие банки сейчас WU в долларах выдают?
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Пон 06 кві, 2020 10:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
к тому же
НБУ очікує репатріацію дивідендів у 2020 році на $3,5 млрд
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Зараз переглядають цей форум: fler, heineken, safonovstanislav, vovakwasov і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|