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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4966496749684969

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 143
25.01-25.5
4%
6
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
7
26.51-27.0
6%
9
27.01-27.5
13%
19
27.51-28.0
14%
20
28.01-28.5
12%
17
28.51-29.0
13%
18
29.01-29.5
6%
8
29.51-30.0
4%
6
больше 30
22%
31
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Подскажите основание для отказа принимать в кассах банков долларовые купюры с некоторыми дефектами (надписи, штампы и т.д.).
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:38

Утренние курсы, 9-30:

Харьков 27.30 - 27.37,
диапазон предложений на покупку-продажу: 27.20/27.30 - 27.37/27.40 (опт)

Сумы 27.20 - 27.40
Полтава 27.30 - 27.45
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

edvardd написав:бусики не ходят...

Це зрозуміло)) Було 12,5млрд офіційних валютних переказів і невідомо скільки бусиками, залізницею, авіа. Звичайно кількість заробітчан знизилася, а от відсоток переказів поки що збільшується.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Альфа не выдает Вестерн в долларах, только в гривнах. Сказали - что внутреннее распоряжение. Какие банки сейчас WU в долларах выдают?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:03

МБ интригует своим молчанием)))
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:06

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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Grand Touring написав:Сказка только начинается

- экономика стоит, а бизнесу, частично населению приходится платить %% по кредитам. ДТЕК обьявил технический дефолт - менеджеры не зря едят свой хлеб, идут в ногу со временем, экономят финансовую подушку
-государство недополучит налоги, а %% по бондам нужно платить

к тому же
НБУ очікує репатріацію дивідендів у 2020 році на $3,5 млрд
http://финбаланс.ком.юа/news/nbu-ochik ... na-35-mlrd
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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