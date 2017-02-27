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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 10:52
В МВФ сообщили, что за экстренной финансовой помощью к ним обратились уже 85 стран, "причем все одновременно". Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева напомнила о готовности использовать весь резервный фонд $1 трлн для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекцией:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:04
vovakwasov написав:
А зараз у вас які плани?
Знову відкупив на 28.10потім злив по 28.3
А зараз слідкую за МБ.
Плани -СЛУХАЮ НОВИНИ, СПОСТЕРІГАЮ ЗА МБ, а ще готуюсь до виклику у ЗБРОЙНІ СИЛИ.
Якось так))))
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сірий
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:09
freeze написав:
В МВФ сообщили, что за экстренной финансовой помощью к ним обратились уже 85 стран, "причем все одновременно". Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева напомнила о готовности использовать весь резервный фонд $1 трлн для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекцией:
Тока нам не надо. Самые богатые. Беня важнее.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:19
Moneta написав:
Пока НБУ за ручку не выведет нерезов, эмиссии не будет. Отток капитала будет усиливаться после того как импортеров кышнули с мб, чтоб не путались под ногами и не мешали ситибанку с нбу имитировать "стабилизацию". У деполюдей есть примерно месяц, чтобы успеть выйти с бумаги.
Эта сказка, конечно, веселит с утра, но каким образом "НБУ выводит за ручку нерезов"? Выкупая по 250 млн баксов с МБ, наверное, да?)) Кабанчики не сдаются, видать, затарились баксом по 28
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:20
varlo написав:
Альфа не выдает Вестерн в долларах, только в гривнах. Сказали - что внутреннее распоряжение. Какие банки сейчас WU в долларах выдают?
Коцабский банк.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:21
hxbbgaf написав: freeze написав:
В МВФ сообщили, что за экстренной финансовой помощью к ним обратились уже 85 стран, "причем все одновременно". Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева напомнила о готовности использовать весь резервный фонд $1 трлн для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекцией:
Тока нам не надо. Самые богатые. Беня важнее.
Судя по циферкам на МБ мы можем и сами в долг дать.А затем взять, но под 20%.Это такое ноу-хау от Смолия и гопкомпании.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:33
Торги по доллару начались с превышения предложения над спросом. НБУ выходил уже на рынок и покупал доллар по 27,25 гривен. Идут операции по лотам до 1 млн долларов.
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varlo
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