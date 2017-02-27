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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4968496949704971>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 145
25.01-25.5
5%
7
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
7
26.51-27.0
7%
10
27.01-27.5
13%
19
27.51-28.0
14%
20
28.01-28.5
12%
17
28.51-29.0
12%
18
29.01-29.5
6%
8
29.51-30.0
4%
6
больше 30
21%
31
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В МВФ сообщили, что за экстренной финансовой помощью к ним обратились уже 85 стран, "причем все одновременно". Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева напомнила о готовности использовать весь резервный фонд $1 трлн для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекцией:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:52

  сірий написав:
  vovakwasov написав:
  сірий написав:ОГОГОГО 27.29


уже 27.26 :lol: цікаво, як себе почувають ті хто накупив по 28.2 :)

Также как я слился по 25.9 :mrgreen:

А зараз у вас які плани?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:53

  сірий написав:
  vovakwasov написав:
  сірий написав:ОГОГОГО 27.29


уже 27.26 :lol: цікаво, як себе почувають ті хто накупив по 28.2 :)

Также как я слился по 25.9 :mrgreen:

Уверен,что откупился ты как раз по 28.2
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:04

  vovakwasov написав:А зараз у вас які плани?

Знову відкупив на 28.10потім злив по 28.3
А зараз слідкую за МБ.
Плани -СЛУХАЮ НОВИНИ, СПОСТЕРІГАЮ ЗА МБ, а ще готуюсь до виклику у ЗБРОЙНІ СИЛИ.
Якось так))))
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:08

МБ 27.24-мабуть після обіду відскочить, ЧИ НІ? :-D
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:09

  freeze написав:В МВФ сообщили, что за экстренной финансовой помощью к ним обратились уже 85 стран, "причем все одновременно". Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева напомнила о готовности использовать весь резервный фонд $1 трлн для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекцией:

Тока нам не надо. Самые богатые. Беня важнее.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:19

  Moneta написав:Пока НБУ за ручку не выведет нерезов, эмиссии не будет. Отток капитала будет усиливаться после того как импортеров кышнули с мб, чтоб не путались под ногами и не мешали ситибанку с нбу имитировать "стабилизацию". У деполюдей есть примерно месяц, чтобы успеть выйти с бумаги.

Эта сказка, конечно, веселит с утра, но каким образом "НБУ выводит за ручку нерезов"? Выкупая по 250 млн баксов с МБ, наверное, да?)) Кабанчики не сдаются, видать, затарились баксом по 28 :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:20

  varlo написав:Альфа не выдает Вестерн в долларах, только в гривнах. Сказали - что внутреннее распоряжение. Какие банки сейчас WU в долларах выдают?

Коцабский банк.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:21

  hxbbgaf написав:
  freeze написав:В МВФ сообщили, что за экстренной финансовой помощью к ним обратились уже 85 стран, "причем все одновременно". Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева напомнила о готовности использовать весь резервный фонд $1 трлн для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекцией:

Тока нам не надо. Самые богатые. Беня важнее.

Судя по циферкам на МБ мы можем и сами в долг дать.А затем взять, но под 20%.Это такое ноу-хау от Смолия и гопкомпании.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Торги по доллару начались с превышения предложения над спросом. НБУ выходил уже на рынок и покупал доллар по 27,25 гривен. Идут операции по лотам до 1 млн долларов.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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