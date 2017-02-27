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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 11:35
кто эти глупцы, которые продают на межбанке доллар ?
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SILVER_UA
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:35
vovakwasov написав: сірий написав:
ОГОГОГО 27.29
уже 27.26
цікаво, як себе почувають ті хто накупив по 28.2
Вполне нормально, загонялы их заверят, что "в баксе спокойнее" и они расслабятся. Если бы они умели считать выгоду/убытки от инвестиций, они бы понимали ситуацию и не числились бы в рядах оленей
Так все же, когда первый вариант в опроснике переименуют в "ниже 25.5"? Я хочу проголосовать за свой вариант, но сейчас он не представлен в опросе...
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:36
SILVER_UA написав:
кто эти глупцы, которые продают на межбанке доллар ?
Очевидно же, что это олигархи, которые и устроили загончик, чтобы удачно слиться. Вот и идет этот слив, что тут удивительного?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:38
hxbbgaf написав: freeze написав:
В МВФ сообщили, что за экстренной финансовой помощью к ним обратились уже 85 стран, "причем все одновременно". Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева напомнила о готовности использовать весь резервный фонд $1 трлн для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекцией:
Тока нам не надо. Самые богатые. Беня важнее.
Это экстренная программа по коронавирусу, транши там выдаются без условий.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:39
qay написав: холява написав:
Был везде ,.
...поверьте , там люди между собой практически не общаются .
Вы частично правы - они за пределами работы практически не общаются, в гости друг друга зовут крайне редко. Естественно, художественные фильмы, показывающие, как все всех любят, Франция, Италия, любовь, красивая жизнь - это для девочек.
На самом деле жизнь намного однообразнее, как и везде. С плюсами и минусами.
Одно точно - культура общения на предприятиях несравнима с постсоветской, не то, чтобы крика или оскорбления не услышишь, даже поднятого голоса руководителя. R - респект.
Мы там ,тем более никому не нужны.
Смотря что можете предложить, какие знания и умения. Человек, имеющий опыт работы в Украине и зная язык хотя бы на уровне В2 может рассчитывать на неплохое место.
Имеешь практику(клиника , клиенты , определенная степень рекламы , живешь , нет практики или с нуля очень тяжело ).
На сайтах больниц в небольших городках вакансий врачей минимум больше десяти. А то и больше, врачи нужны всех направлений. Но надо постараться - сдать язык на уровень С2 (максимальный) на все пятерки, возможно даже доучиться, сдать государственные экзамены и тогда можно работать врачом.
Если вы с лопатой хотите работать , то да , работу найдете .
Тут Вы правы, рабочих вакансий тоже хватает.
...и все так косым взглядом , мол чужой ...
,
да, тут есть немного, наш человек всегда будет немного чужим. Вначале это расстраивает, потом просто привыкают и приходит понимания - ты не лучше, не хуже, просто другой, с другим менталитетом, образом мышления. Но это мелочь, никто практически по этому поводу не парится.
хотя такого обучения как у нас у них НЕТ.
Есть у меня друг, очень мной уважаемый, который учится в университете в одной из европейских столиц. Отучившись пять лет на машиностроении в Украине и теперь учась там, он говорит, что наше образование в машинострении опаздывает на несколько десятков лет, вся эта советская база шестидесятых годов, справочники и т.д. - это незыблемо, но устарело.
Здравствуйте.
Старина , речь шла о медицине .
Не более того .
Вот например, работа психиатра начинается с ЛИЧНОЙ беседы и субъективного мнения .
Дальше оффтоп и замусоривание ветки.
С Уважением.
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холява
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:43
Львів 11.35 27.10-27.18
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:50
Думаю здесь куча тех кто слился по 25 и откупился по 28.7
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:53
мб 27.2
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Додано: Пон 06 кві, 2020 12:01
freeze написав: hxbbgaf написав: freeze написав:
В МВФ сообщили, что за экстренной финансовой помощью к ним обратились уже 85 стран, "причем все одновременно". Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева напомнила о готовности использовать весь резервный фонд $1 трлн для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекцией:
Тока нам не надо. Самые богатые. Беня важнее.
Это экстренная программа по коронавирусу, транши там выдаются без условий.
Бугога. Ну, пол ярда, может, дадут.
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hxbbgaf
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Додано: Пон 06 кві, 2020 12:07
Не поспішайте зливатись. Подивимось, що буде після Паски. Спинний мозок підказує, що тоді зміцнення гривні закінчиться.
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