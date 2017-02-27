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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4968496949704971

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 145
25.01-25.5
5%
7
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
7
26.51-27.0
7%
10
27.01-27.5
13%
19
27.51-28.0
14%
20
28.01-28.5
12%
17
28.51-29.0
12%
18
29.01-29.5
6%
8
29.51-30.0
4%
6
больше 30
21%
31
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:35

межбанк

кто эти глупцы, которые продают на межбанке доллар ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:35

  vovakwasov написав:
  сірий написав:ОГОГОГО 27.29


уже 27.26 :lol: цікаво, як себе почувають ті хто накупив по 28.2 :)

Вполне нормально, загонялы их заверят, что "в баксе спокойнее" и они расслабятся. Если бы они умели считать выгоду/убытки от инвестиций, они бы понимали ситуацию и не числились бы в рядах оленей :)

Так все же, когда первый вариант в опроснике переименуют в "ниже 25.5"? Я хочу проголосовать за свой вариант, но сейчас он не представлен в опросе...
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:36

  SILVER_UA написав:кто эти глупцы, которые продают на межбанке доллар ?

Очевидно же, что это олигархи, которые и устроили загончик, чтобы удачно слиться. Вот и идет этот слив, что тут удивительного?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:38

  hxbbgaf написав:
  freeze написав:В МВФ сообщили, что за экстренной финансовой помощью к ним обратились уже 85 стран, "причем все одновременно". Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева напомнила о готовности использовать весь резервный фонд $1 трлн для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекцией:

Тока нам не надо. Самые богатые. Беня важнее.


Это экстренная программа по коронавирусу, транши там выдаются без условий.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:39

  qay написав:
  холява написав:
Был везде ,.
...поверьте , там люди между собой практически не общаются .


Вы частично правы - они за пределами работы практически не общаются, в гости друг друга зовут крайне редко. Естественно, художественные фильмы, показывающие, как все всех любят, Франция, Италия, любовь, красивая жизнь - это для девочек.
На самом деле жизнь намного однообразнее, как и везде. С плюсами и минусами.
Одно точно - культура общения на предприятиях несравнима с постсоветской, не то, чтобы крика или оскорбления не услышишь, даже поднятого голоса руководителя. R - респект.

Мы там ,тем более никому не нужны.


Смотря что можете предложить, какие знания и умения. Человек, имеющий опыт работы в Украине и зная язык хотя бы на уровне В2 может рассчитывать на неплохое место.

Имеешь практику(клиника , клиенты , определенная степень рекламы , живешь , нет практики или с нуля очень тяжело ).


На сайтах больниц в небольших городках вакансий врачей минимум больше десяти. А то и больше, врачи нужны всех направлений. Но надо постараться - сдать язык на уровень С2 (максимальный) на все пятерки, возможно даже доучиться, сдать государственные экзамены и тогда можно работать врачом.

Если вы с лопатой хотите работать , то да , работу найдете .


Тут Вы правы, рабочих вакансий тоже хватает.

...и все так косым взглядом , мол чужой ...
,

да, тут есть немного, наш человек всегда будет немного чужим. Вначале это расстраивает, потом просто привыкают и приходит понимания - ты не лучше, не хуже, просто другой, с другим менталитетом, образом мышления. Но это мелочь, никто практически по этому поводу не парится.

хотя такого обучения как у нас у них НЕТ.


Есть у меня друг, очень мной уважаемый, который учится в университете в одной из европейских столиц. Отучившись пять лет на машиностроении в Украине и теперь учась там, он говорит, что наше образование в машинострении опаздывает на несколько десятков лет, вся эта советская база шестидесятых годов, справочники и т.д. - это незыблемо, но устарело.



Здравствуйте.
Старина , речь шла о медицине .
Не более того .
Вот например, работа психиатра начинается с ЛИЧНОЙ беседы и субъективного мнения .

Дальше оффтоп и замусоривание ветки.
С Уважением.
холява
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:43

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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Думаю здесь куча тех кто слился по 25 и откупился по 28.7 :lol:
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

мб 27.2
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:01

  freeze написав:
  hxbbgaf написав:
  freeze написав:В МВФ сообщили, что за экстренной финансовой помощью к ним обратились уже 85 стран, "причем все одновременно". Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева напомнила о готовности использовать весь резервный фонд $1 трлн для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекцией:

Тока нам не надо. Самые богатые. Беня важнее.


Это экстренная программа по коронавирусу, транши там выдаются без условий.

Бугога. Ну, пол ярда, может, дадут.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:07

Не поспішайте зливатись. Подивимось, що буде після Паски. Спинний мозок підказує, що тоді зміцнення гривні закінчиться.
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