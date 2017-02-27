холява написав:

Был везде ,.

...поверьте , там люди между собой практически не общаются .

Мы там ,тем более никому не нужны.

Имеешь практику(клиника , клиенты , определенная степень рекламы , живешь , нет практики или с нуля очень тяжело ).

Если вы с лопатой хотите работать , то да , работу найдете .

...и все так косым взглядом , мол чужой ...

хотя такого обучения как у нас у них НЕТ.

Вы частично правы - они за пределами работы практически не общаются, в гости друг друга зовут крайне редко. Естественно, художественные фильмы, показывающие, как все всех любят, Франция, Италия, любовь, красивая жизнь - это для девочек.На самом деле жизнь намного однообразнее, как и везде. С плюсами и минусами.Одно точно - культура общения на предприятиях несравнима с постсоветской, не то, чтобы крика или оскорбления не услышишь, даже поднятого голоса руководителя. R - респект.Смотря что можете предложить, какие знания и умения. Человек, имеющий опыт работы в Украине и зная язык хотя бы на уровне В2 может рассчитывать на неплохое место.На сайтах больниц в небольших городках вакансий врачей минимум больше десяти. А то и больше, врачи нужны всех направлений. Но надо постараться - сдать язык на уровень С2 (максимальный) на все пятерки, возможно даже доучиться, сдать государственные экзамены и тогда можно работать врачом.Тут Вы правы, рабочих вакансий тоже хватает.да, тут есть немного, наш человек всегда будет немного чужим. Вначале это расстраивает, потом просто привыкают и приходит понимания - ты не лучше, не хуже, просто другой, с другим менталитетом, образом мышления. Но это мелочь, никто практически по этому поводу не парится.