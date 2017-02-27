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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:19
так надо выйти последним из бумаг инвесторам или спекулянтам, я уже запутался как их правильно называть. одним словом друганам тёти леры и рожковой.
им обещали в прошлом году коридор для выхода в районе 25- 25,5.
но, вмешался вирус, поэтому договорились про курс выхода не выше 27.
ведь они в прошлом году входили по этому курсу, то надо и выйти с хорошими процентами.
там входили в бумаги внутренние братаны, а они прошли школу мужества 90-х и значит умеют разговаривать медленно не поворачивая шеи.
а вот середина мая поставит курс окончательно на весь год.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 12:21
Alex2006 написав: Moneta написав:
Пока НБУ за ручку не выведет нерезов, эмиссии не будет. Отток капитала будет усиливаться после того как импортеров кышнули с мб, чтоб не путались под ногами и не мешали ситибанку с нбу имитировать "стабилизацию". У деполюдей есть примерно месяц, чтобы успеть выйти с бумаги.
Эта сказка, конечно, веселит с утра, но каким образом "НБУ выводит за ручку нерезов"? Выкупая по 250 млн баксов с МБ, наверное, да?)) Кабанчики не сдаются, видать, затарились баксом по 28
Вы лучше скажите, слили свои 1500 последние или нет? Или будете в мае сливать, вместе с депозитом?
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Искатель
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Додано: Пон 06 кві, 2020 12:22
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.04.2020.....................27,2583
Гривна укрепилась на 12 копеек.
Открылись на 7 копеек ниже закрытия пятницы. После традиционного утреннего кофе весьма резво покатились вниз. Через 10 копеек, похоже, вмешался регулятор, после чего немного постояли на месте. Около 11-30 опустились на 2 копейки.
Как мы уже знаем из результатов интервенций, в пятницу НБУ купил 150 млн.
Остатки на коррсчетах сократились. Существенно увеличился объем тендерных сертификатов. При этом суточные сертификаты ожидаемо сократились, но в меньшей степени. Тендерного рефинанса выдано меньше, чем погашено, суммы мелкие. Общая задолженность по тендерному рефинансу составляет около 5 млрд. Суточный рефинанс погашен чуть менее, чем полностью. В целом видно, что с ликвидностью у банков все налаживается.
В четверг обороты МБ выросли с 378.5 до 487.4. Чистый спрос превысил 450 млн. Это нормальный значения даже для докарантинных времен. Операции клиентов тоже выросли, а предложение превышало спрос.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 12:42
На торгах по доллару предложение превышает спрос. НБУ второй раз уже выходил на рынок и покупал по те же 27,25 гривен за доллар. Купил всего за оба раза порядка 95-110 млн долларов.
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varlo
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Додано: Пон 06 кві, 2020 12:50
Искатель написав: Alex2006 написав: Moneta написав:
Пока НБУ за ручку не выведет нерезов, эмиссии не будет. Отток капитала будет усиливаться после того как импортеров кышнули с мб, чтоб не путались под ногами и не мешали ситибанку с нбу имитировать "стабилизацию". У деполюдей есть примерно месяц, чтобы успеть выйти с бумаги.
Эта сказка, конечно, веселит с утра, но каким образом "НБУ выводит за ручку нерезов"? Выкупая по 250 млн баксов с МБ, наверное, да?)) Кабанчики не сдаются, видать, затарились баксом по 28
Вы лучше скажите, слили свои 1500 последние или нет? Или будете в мае сливать, вместе с депозитом?
Нет, в конце месяца зашел доход за март и сливать еще и мелочь в виде 1,5к было уже глобально не важно
Пока приберегу до следующего загона
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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Додано: Пон 06 кві, 2020 12:50
в банках уже есть наличный бакс?
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Додано: Пон 06 кві, 2020 12:51
varlo написав:
На торгах по доллару предложение превышает спрос. НБУ второй раз уже выходил на рынок и покупал по те же 27,25 гривен за доллар. Купил всего за оба раза порядка 95-110 млн долларов.
Та сколько ж можно уже "помогать нерезидентам дешево выйти"!
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 12:54
vovakwasov написав: сірий написав:
ОГОГОГО 27.29
уже 27.26
цікаво, як себе почувають ті хто накупив по 28.2
Прекрасно.Я аж 300 долларов по 28,6 купил:) Посмотрим, почём сдам или потрачу на бетон/кирпич или землю.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 13:02
Среди продавцов валюты сегодня выделяется "Укргазбанк". Среди покупателей - Citibank, но он действует очень аккуратно, покупая только на снижениях.
Гос. банк продает, чтоб "нерезы"-олигархи откупились.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 13:03
SILVER_UA написав:
кто эти глупцы, которые продают на межбанке доллар ?
НЕ ВАЖНО кто.
ВАЖНО ПОД ЧТО!!!
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