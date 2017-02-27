Додано: Пон 06 кві, 2020 12:22

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

06.04.2020.....................27,2583

Гривна укрепилась на 12 копеек.

Открылись на 7 копеек ниже закрытия пятницы. После традиционного утреннего кофе весьма резво покатились вниз. Через 10 копеек, похоже, вмешался регулятор, после чего немного постояли на месте. Около 11-30 опустились на 2 копейки.

Как мы уже знаем из результатов интервенций, в пятницу НБУ купил 150 млн.

Остатки на коррсчетах сократились. Существенно увеличился объем тендерных сертификатов. При этом суточные сертификаты ожидаемо сократились, но в меньшей степени. Тендерного рефинанса выдано меньше, чем погашено, суммы мелкие. Общая задолженность по тендерному рефинансу составляет около 5 млрд. Суточный рефинанс погашен чуть менее, чем полностью. В целом видно, что с ликвидностью у банков все налаживается.



В четверг обороты МБ выросли с 378.5 до 487.4. Чистый спрос превысил 450 млн. Это нормальный значения даже для докарантинных времен. Операции клиентов тоже выросли, а предложение превышало спрос.