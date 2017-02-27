Додано: Пон 06 кві, 2020 13:13

goldfinger написав: Я буду брать и по 27 и по 26,если дадут. Я буду брать и по 27 и по 26,если дадут.

Это похвально, спасибо, что вы в рядах тех, кто помогает экспортерам и олигархам в это трудное время! Без вашего (всех подобных) спроса на бакс им пришлось бы заводить больше выручки и дешевле! Это похвально, спасибо, что вы в рядах тех, кто помогает экспортерам и олигархам в это трудное время! Без вашего (всех подобных) спроса на бакс им пришлось бы заводить больше выручки и дешевле!

Востаннє редагувалось Alex2006 в Пон 06 кві, 2020 13:14, всього редагувалось 1 раз.