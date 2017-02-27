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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4970497149724973

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 146
25.01-25.5
5%
7
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
7
26.51-27.0
7%
10
27.01-27.5
13%
19
27.51-28.0
14%
20
28.01-28.5
12%
17
28.51-29.0
13%
19
29.01-29.5
5%
8
29.51-30.0
4%
6
больше 30
21%
31
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:04

  SILVER_UA написав:кто эти глупцы, которые продают на межбанке доллар ?

Крупному бизнесу надо платить зарплаты,пока:)К тому же это может быть хоть тот же Ситибанк.Загнать курс ниже,чтобы затем спокойнее и выгоднее выполнить клиентские заявки,которые никуда не делись.А затем откопать чучело Гончарука и вдохнуть новую жизнь в зомби секты по 20.Полагаю,эти игры ненадолго.Бюджету все равно капут,скорее всего уже печатают.Я буду брать и по 27 и по 26,если дадут.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:13

  goldfinger написав:Я буду брать и по 27 и по 26,если дадут.

Это похвально, спасибо, что вы в рядах тех, кто помогает экспортерам и олигархам в это трудное время! Без вашего (всех подобных) спроса на бакс им пришлось бы заводить больше выручки и дешевле!
Востаннє редагувалось Alex2006 в Пон 06 кві, 2020 13:14, всього редагувалось 1 раз.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:14

  Alex2006 написав:
  goldfinger написав:Я буду брать и по 27 и по 26,если дадут.

Это похвально, спасибо, что вы в рядах тех, кто помогает экспортерам в это трудное время! Без вашего (всех подобных) спроса на бакс им пришлось бы заводить больше выручки и дешевле!

А вам спасибо, что помогаете нам всем покупать на низах, па24.55 :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:16

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:
  goldfinger написав:Я буду брать и по 27 и по 26,если дадут.

Это похвально, спасибо, что вы в рядах тех, кто помогает экспортерам в это трудное время! Без вашего (всех подобных) спроса на бакс им пришлось бы заводить больше выручки и дешевле!

А вам спасибо, что помогаете нам всем покупать на низах, па24.55 :lol:

Было бы еще вам на что покупать "на низах")) А то вечно в баксе, а еще и "откупают" и "откупают", пугая "ракетами" и баксом по 30)))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:19

  Alex2006 написав:Было бы еще вам на что покупать "на низах")) А то вечно в баксе, а еще и "откупают" и "откупают", пугая "ракетами" и баксом по 30)))

Я па27 уже приготовил котлеточку, прикуплю на этом откате.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:19

  Alex2006 написав:Это похвально, спасибо, что вы в рядах тех, кто помогает экспортерам в это трудное время! Без вашего (всех подобных) спроса на бакс им пришлось бы заводить больше выручки и дешевле!

А вам спасибо, что помогаете нам всем покупать на низах, па24.55 :lol:[/quote]
Было бы еще вам на что покупать "на низах")) А то вечно в баксе, а еще и "откупают" и "откупают", пугая "ракетами" и баксом по 30)))[/quote]
Значит правда она где то посередине должна быть(26-26.5?)
З часом усвідомлюєш істину: скуповуй активи коли вони в піке йдуть. Розпродуй, коли вони стрімко вверх і не гай часу.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:40

  vovakwasov написав:
  сірий написав:ОГОГОГО 27.29


уже 27.26 :lol: цікаво, як себе почувають ті хто накупив по 28.2 :)

Я наприклад купляв і по 28,60, і по 28,10, і почуваю себе значно спокійніше, ніж тоді, коли мав можливість, але не купив спочатку по 24,80, потім вже по 25,50, потім по 26,00, потім по 26,70...

Зараз, звісно, купляти по 27,40-27,50 значно приємніше, ніж по 28,60, але впевнений, що це ненадовго. Також впевнений, що НІХТО точно не знає, до якого рівня впаде гривня після закінчення карантину, але ВСІ тверезомислячі розуміють, що падіння буде значно більше ніж ми вже спостерігали.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:47

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:Было бы еще вам на что покупать "на низах")) А то вечно в баксе, а еще и "откупают" и "откупают", пугая "ракетами" и баксом по 30)))

Я па27 уже приготовил котлеточку, прикуплю на этом откате.

А гривна-то откуда? А как же обещанные 30? Неужели слили задним числом и прокинули всех последователей, которым напаривали про "зачем сливать то, что через месяц будет по 30"?))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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