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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4972497349744975>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 148
25.01-25.5
5%
7
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
7
26.51-27.0
7%
11
27.01-27.5
13%
19
27.51-28.0
14%
20
28.01-28.5
11%
17
28.51-29.0
13%
19
29.01-29.5
5%
8
29.51-30.0
4%
6
больше 30
22%
32
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 14:08

Киев
Доллар 27,00/27,15
Евро 28,90/29,15
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 14:14

  Alex2006 написав:
  Sergei написав:але ВСІ тверезомислячі розуміють, що падіння буде значно більше ніж ми вже спостерігали.

Можете аргументировать почему вдруг так будет? Я считаю, что после окончания карантина всем надо будет срочно гривна и ради нее они пойдут сливать бакс, в котором сейчас пережидают кризис. Что же там намечается такого страшного для гривны, учитывая что нам бакса надо все меньше из-за падения цены на энергоресурсы?


Я уже высказывал свое мнение:

Когда деловая активность в стране принудительно поставлена на паузу, и, грубо говоря, кроме продуктовых магазинов, аптек, и онлайн-торговли (которая, в лучшем случае, 20% от общего объема торговли), вся остальная торговля и сфера услуг фактически остановлена... Когда импорт (кроме "критического") фактически закрыт. Когда перемещение грузов даже внутри страны (опять же, - кроме "критических") ограничено. ... Курс, который мы сейчас наблюдаем, в большей степени виртуальный, чем реальный.

Когда же карантин закончится (а рано или поздно это все равно произойдет), и возобновится деловая активность (какая бы там ни была), вот тогда мы и увидим реальный, а не виртуальный курс. Но к тому времени подтянутся и другие проблемы, например с наполнением бюджета (из-за фактически простоя деловой активности), погашение долговых обязательств (https://bank.gov.ua/files/ES/Schedule.pdf), зарплаты бюджетникам, пенсии, соцвыплаты, завершение среднесрочных валютных депозитов, и т. п... и последующие секвестры бюджета вряд ли помогут... Ведь очень сложно (практически невозможно) спрогнозировать последствия того, чего ранее не наблюдалось.

Поймите, импорт - это не только бытовая электроника, ширпотреб и легковые авто... В импортозависимой экономике - это практически все, начиная со сферы услуг и производства (промышленное оборудование, электроника, сырье, комплектующие, запчасти...), и заканчивая продуктами питания / агрокомплексом (топливо, оборудование, агротехника, запчасти/комплектующие, агрохимия...).

Не смотря на то, что я, наверное, на 99% в долларе, но при появлении свободной гривны все равно стараюсь купить доллар. Хоть я, учитывая специфику своей деятельности, и заинтересован в укреплении гривны, но, к сожалению, в ближайшее время не вижу тому никаких оснований. А играть в игры а-ля "слил/залил/перелил" - я не собираюсь (нервные клетки, как говорят, не восстанавливаются).
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 14:20

[quote="4929732:Sergei"]
Хтось заспокійливе приймає,а хтось реферати пише для самозаспокоєння.
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Киев
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За неделю упали уже больше чем на гривну.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 14:34

  Alex2006 написав:Было бы еще вам на что покупать "на низах")) А то вечно в баксе, а еще и "откупают" и "откупают", пугая "ракетами" и баксом по 30)))


ну вы же находите все время сливать :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 14:43

Alex2006, я еще раз повторю: Вы слили остаток долларов или нет?
Если нет, что ж Вас удержало, глядя как "доллартолькодешевеет"?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 14:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну что, друзья, сливавшиеся в январе по 25 депобойцы воспрянули духом?
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 14:46

  proftpd66 написав:
  Василь-Рівне написав:
  Искатель написав:Что такое "квоты на экспорт", "заградительные пошлины" и т.п. автор слышал? Мечтать не вредно, а по факту - кто пустит Украину с готовой продукцией, например, на европейский рынок?
А Азию и Африку уже и так покорили, где могли. Но и там сейчас будет борьба не на жизнь, а на смерть.

Чув, тому і написав, що якщо буде цікаво форумчанам, я продовжу і напишу про це в тому числі, бо тут багато речей які переплітаються і з промисловістю у нас, і зі змінами глобалізації промислових виробництв у світі в зв'язку з наслідками пандемії.


9% в гривне в год? битконит или sp500 даст 100%-400% за 1-4 гожа




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написал в личку
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 14:48

  Alex2006 написав:
  Sergei написав:але ВСІ тверезомислячі розуміють, що падіння буде значно більше ніж ми вже спостерігали.

Можете аргументировать почему вдруг так будет? Я считаю, что после окончания карантина всем надо будет срочно гривна и ради нее они пойдут сливать бакс, в котором сейчас пережидают кризис. Что же там намечается такого страшного для гривны, учитывая что нам бакса надо все меньше из-за падения цены на энергоресурсы?


Alex2006,
передайте Искателю что я слил евро по 30
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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