Додано: Пон 06 кві, 2020 14:14

Alex2006 написав: Sergei написав: але ВСІ тверезомислячі розуміють, що падіння буде значно більше ніж ми вже спостерігали. але ВСІ тверезомислячі розуміють, що падіння буде значно більше ніж ми вже спостерігали.

Можете аргументировать почему вдруг так будет? Я считаю, что после окончания карантина всем надо будет срочно гривна и ради нее они пойдут сливать бакс, в котором сейчас пережидают кризис. Что же там намечается такого страшного для гривны, учитывая что нам бакса надо все меньше из-за падения цены на энергоресурсы? Можете аргументировать почему вдруг так будет? Я считаю, что после окончания карантина всем надо будет срочно гривна и ради нее они пойдут сливать бакс, в котором сейчас пережидают кризис. Что же там намечается такого страшного для гривны, учитывая что нам бакса надо все меньше из-за падения цены на энергоресурсы?

Я уже высказывал свое мнение:Когда деловая активность в странепоставлена на паузу, и, грубо говоря, кроме продуктовых магазинов, аптек, и онлайн-торговли (которая, в лучшем случае, 20% от общего объема торговли), вся остальная торговля и сфера услуг фактически остановлена... Когда импорт (кроме "критического") фактически закрыт. Когда перемещение грузов даже внутри страны (опять же, - кроме "критических") ограничено. ... Курс, который мы сейчас наблюдаем,, чем реальный.Когда же карантин закончится (а рано или поздно это все равно произойдет), и возобновится деловая активность (какая бы там ни была),. Но к тому времени подтянутся и другие проблемы, например с наполнением бюджета (из-за фактически простоя деловой активности), погашение долговых обязательств (), зарплаты бюджетникам, пенсии, соцвыплаты, завершение среднесрочных валютных депозитов, и т. п... и последующие секвестры бюджета вряд ли помогут... Ведь очень сложно (практически невозможно) спрогнозировать последствия того, чего ранее не наблюдалось.Поймите, импорт - это не только бытовая электроника, ширпотреб и легковые авто... В импортозависимой экономике - это практически все, начиная со сферы услуг и производства (промышленное оборудование, электроника, сырье, комплектующие, запчасти...), и заканчивая продуктами питания / агрокомплексом (топливо, оборудование, агротехника, запчасти/комплектующие, агрохимия...).Не смотря на то, что я, наверное, на 99% в долларе, но при появлении свободной гривны все равно стараюсь купить доллар. Хоть я, учитывая специфику своей деятельности, и заинтересован в укреплении гривны, но, к сожалению, в ближайшее время не вижу тому никаких оснований. А играть в игры а-ля "слил/залил/перелил" - я не собираюсь (нервные клетки, как говорят, не восстанавливаются).