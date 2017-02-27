Sergei написав:але ВСІ тверезомислячі розуміють, що падіння буде значно більше ніж ми вже спостерігали.
Можете аргументировать почему вдруг так будет? Я считаю, что после окончания карантина всем надо будет срочно гривна и ради нее они пойдут сливать бакс, в котором сейчас пережидают кризис. Что же там намечается такого страшного для гривны, учитывая что нам бакса надо все меньше из-за падения цены на энергоресурсы?
Я уже высказывал свое мнение:
Когда деловая активность в стране принудительно поставлена на паузу, и, грубо говоря, кроме продуктовых магазинов, аптек, и онлайн-торговли (которая, в лучшем случае, 20% от общего объема торговли), вся остальная торговля и сфера услуг фактически остановлена... Когда импорт (кроме "критического") фактически закрыт. Когда перемещение грузов даже внутри страны (опять же, - кроме "критических") ограничено. ... Курс, который мы сейчас наблюдаем, в большей степени виртуальный, чем реальный.
Когда же карантин закончится (а рано или поздно это все равно произойдет), и возобновится деловая активность (какая бы там ни была), вот тогда мы и увидим реальный, а не виртуальный курс. Но к тому времени подтянутся и другие проблемы, например с наполнением бюджета (из-за фактически простоя деловой активности), погашение долговых обязательств (https://bank.gov.ua/files/ES/Schedule.pdf), зарплаты бюджетникам, пенсии, соцвыплаты, завершение среднесрочных валютных депозитов, и т. п... и последующие секвестры бюджета вряд ли помогут... Ведь очень сложно (практически невозможно) спрогнозировать последствия того, чего ранее не наблюдалось.
Поймите, импорт - это не только бытовая электроника, ширпотреб и легковые авто... В импортозависимой экономике - это практически все, начиная со сферы услуг и производства (промышленное оборудование, электроника, сырье, комплектующие, запчасти...), и заканчивая продуктами питания / агрокомплексом (топливо, оборудование, агротехника, запчасти/комплектующие, агрохимия...).
Не смотря на то, что я, наверное, на 99% в долларе, но при появлении свободной гривны все равно стараюсь купить доллар. Хоть я, учитывая специфику своей деятельности, и заинтересован в укреплении гривны, но, к сожалению, в ближайшее время не вижу тому никаких оснований. А играть в игры а-ля "слил/залил/перелил" - я не собираюсь (нервные клетки, как говорят, не восстанавливаются).
Искатель написав:Что такое "квоты на экспорт", "заградительные пошлины" и т.п. автор слышал? Мечтать не вредно, а по факту - кто пустит Украину с готовой продукцией, например, на европейский рынок? А Азию и Африку уже и так покорили, где могли. Но и там сейчас будет борьба не на жизнь, а на смерть.
Чув, тому і написав, що якщо буде цікаво форумчанам, я продовжу і напишу про це в тому числі, бо тут багато речей які переплітаються і з промисловістю у нас, і зі змінами глобалізації промислових виробництв у світі в зв'язку з наслідками пандемії.
9% в гривне в год? битконит или sp500 даст 100%-400% за 1-4 гожа
UP
написал в личку
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Sergei написав:але ВСІ тверезомислячі розуміють, що падіння буде значно більше ніж ми вже спостерігали.
Можете аргументировать почему вдруг так будет? Я считаю, что после окончания карантина всем надо будет срочно гривна и ради нее они пойдут сливать бакс, в котором сейчас пережидают кризис. Что же там намечается такого страшного для гривны, учитывая что нам бакса надо все меньше из-за падения цены на энергоресурсы?
Alex2006, передайте Искателю что я слил евро по 30
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!