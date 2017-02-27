Додано: Пон 06 кві, 2020 16:03

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з................06.04.2020.............07.04.2020

дата розрахунку...............03.04.2020.............06.04.2020

Євро..................................29,5601..................29,3827

Долар США.......................27,373....................27,2365

После полудня гривна укрепилась еще на 2 копейки.

Открылись на 7 копеек ниже закрытия пятницы. После традиционного утреннего кофе весьма резво покатились вниз. Через 10 копеек, похоже, вмешался регулятор, после чего немного постояли на месте. Около 11-30 опустились на 2 копейки.

Перед обедом опустились на копейку. Через 1.5 часа снижение возобновилось, но без былого энтузиазма. За час снизились на 4 копейки. Похоже, что торги проходили активно до самой фиксации официального курса.

Официальный курс встретили котировками 27.1800 - 27.2100. За день упали на 17 копеек относительно открытия и на 24 копейки относительно закрытия пятницы.



Этот день в истории:

2019 - 26.7687 (-26) +47

2018 - 26.0270 (-4) +121



2017 - 27.1003 (-5)

2016 - 25.9579 (-12)