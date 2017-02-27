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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4974497549764977>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 151
25.01-25.5
5%
7
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
7
26.51-27.0
8%
12
27.01-27.5
13%
20
27.51-28.0
13%
20
28.01-28.5
11%
17
28.51-29.0
13%
19
29.01-29.5
5%
8
29.51-30.0
4%
6
больше 30
22%
33
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:42

  Moneta написав:
  goldfinger написав:
  zzzzzz написав:
Загашники начали сливать.

Верно.На нале малый бизнес при отсутствии доходов будет,хочешь-не хочешь,сливать заначки по тому курсу,какой будет.

ситибанк говорит спасибо. :wink: а потом папуасы со своими ракушками что делать будут?

Ответ же очевиден - скупать подешевевшие товары и улучшать свой уровень жизни, имея бОльшую покупательную способность, как было после всех загонов последних лет, почему сейчас должно быть что-то иначе?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:48

  goldfinger написав:
  vovakwasov написав:
  сірий написав:ОГОГОГО 27.29


уже 27.26 :lol: цікаво, як себе почувають ті хто накупив по 28.2 :)

Прекрасно.Я аж 300 долларов по 28,6 купил:) Посмотрим, почём сдам или потрачу на бетон/кирпич или землю.

Пока дойдет до покупки земли, думаю, что деньги будут стоить далеко не 28,6
aleksandr-musienko
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:00

15-50:
Харьков 26.95 - 27.10 (утром 27.30 - 27.37),
большинство предложений на покупку-продажу: 26.90 - 27.10 (опт)

Сумы 26.90 - 27.20 (27.20 - 27.40)
Полтава 27.00 - 27.10 (27.30 - 27.45)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:01

Кожен день падали у середньому на 20 копійок.
Невже сьогодні буде укріплення на 30 копійок.
ДІНАМІКА ОДНАКО :idea:
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 26.90-27.05
витя
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:03

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................06.04.2020.............07.04.2020
дата розрахунку...............03.04.2020.............06.04.2020
Євро..................................29,5601..................29,3827
Долар США.......................27,373....................27,2365
После полудня гривна укрепилась еще на 2 копейки.
Открылись на 7 копеек ниже закрытия пятницы. После традиционного утреннего кофе весьма резво покатились вниз. Через 10 копеек, похоже, вмешался регулятор, после чего немного постояли на месте. Около 11-30 опустились на 2 копейки.
Перед обедом опустились на копейку. Через 1.5 часа снижение возобновилось, но без былого энтузиазма. За час снизились на 4 копейки. Похоже, что торги проходили активно до самой фиксации официального курса.
Официальный курс встретили котировками 27.1800 - 27.2100. За день упали на 17 копеек относительно открытия и на 24 копейки относительно закрытия пятницы.

Этот день в истории:
2019 - 26.7687 (-26) +47
2018 - 26.0270 (-4) +121

2017 - 27.1003 (-5)
2016 - 25.9579 (-12)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что там на МБ? А то ЧР уже пробивает 27... Что-то знают? :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:12

  Alex2006 написав:Что там на МБ? А то ЧР уже пробивает 27... Что-то знают? :)

Работники на карантине за копейки сидят, заработки малого бизнеса обрушились.
Франклины покупать не за что, народ сдает потихоньку заначки на хлебушек.
Вот такая нынче ситуация на нале
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:14

  antey1969 написав:
  Alex2006 написав:Что там на МБ? А то ЧР уже пробивает 27... Что-то знают? :)

Работники на карантине за копейки сидят, заработки малого бизнеса обрушились.
Франклины покупать не за что, народ сдает потихоньку заначки на хлебушек.
Вот такая нынче ситуация на нале

Значит все таки идем на 23? :shock:
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:18

  Andrew_ написав:
  antey1969 написав:
  Alex2006 написав:Что там на МБ? А то ЧР уже пробивает 27... Что-то знают? :)

Работники на карантине за копейки сидят, заработки малого бизнеса обрушились.
Франклины покупать не за что, народ сдает потихоньку заначки на хлебушек.
Вот такая нынче ситуация на нале

Значит все таки идем на 23? :shock:

ОЙ ЛИ :D
Я БЫ ХОТЕЛ К- 5-,А БУДЕТ ЛИ...
НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сірий
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