Ответ же очевиден - скупать подешевевшие товары и улучшать свой уровень жизни, имея бОльшую покупательную способность, как было после всех загонов последних лет, почему сейчас должно быть что-то иначе?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 15:42
Ответ же очевиден - скупать подешевевшие товары и улучшать свой уровень жизни, имея бОльшую покупательную способность, как было после всех загонов последних лет, почему сейчас должно быть что-то иначе?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Пон 06 кві, 2020 15:48
Пока дойдет до покупки земли, думаю, что деньги будут стоить далеко не 28,6
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:00
15-50:
Харьков 26.95 - 27.10 (утром 27.30 - 27.37),
большинство предложений на покупку-продажу: 26.90 - 27.10 (опт)
Сумы 26.90 - 27.20 (27.20 - 27.40)
Полтава 27.00 - 27.10 (27.30 - 27.45)
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:01
Кожен день падали у середньому на 20 копійок.
Невже сьогодні буде укріплення на 30 копійок.
ДІНАМІКА ОДНАКО
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернівці 26.90-27.05
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:03
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................06.04.2020.............07.04.2020
дата розрахунку...............03.04.2020.............06.04.2020
Євро..................................29,5601..................29,3827
Долар США.......................27,373....................27,2365
После полудня гривна укрепилась еще на 2 копейки.
Открылись на 7 копеек ниже закрытия пятницы. После традиционного утреннего кофе весьма резво покатились вниз. Через 10 копеек, похоже, вмешался регулятор, после чего немного постояли на месте. Около 11-30 опустились на 2 копейки.
Перед обедом опустились на копейку. Через 1.5 часа снижение возобновилось, но без былого энтузиазма. За час снизились на 4 копейки. Похоже, что торги проходили активно до самой фиксации официального курса.
Официальный курс встретили котировками 27.1800 - 27.2100. За день упали на 17 копеек относительно открытия и на 24 копейки относительно закрытия пятницы.
Этот день в истории:
2019 - 26.7687 (-26) +47
2018 - 26.0270 (-4) +121
2017 - 27.1003 (-5)
2016 - 25.9579 (-12)
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что там на МБ? А то ЧР уже пробивает 27... Что-то знают?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:12
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:14
Значит все таки идем на 23?
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:18
ОЙ ЛИ
Я БЫ ХОТЕЛ К- 5-,А БУДЕТ ЛИ...
НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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