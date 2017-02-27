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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:21
antey1969 написав: Alex2006 написав:
Что там на МБ? А то ЧР уже пробивает 27... Что-то знают?
Работники на карантине за копейки сидят, заработки малого бизнеса обрушились.
Франклины покупать не за что, народ сдает потихоньку заначки на хлебушек.
Вот такая нынче ситуация на нале
тут же постоянно утверждают, что пересичные со своими "объёмами" на курс никак не влияют
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Додано: Пон 06 кві, 2020 16:30
Andrew_ написав: antey1969 написав: Alex2006 написав:
Что там на МБ? А то ЧР уже пробивает 27... Что-то знают?
Работники на карантине за копейки сидят, заработки малого бизнеса обрушились.
Франклины покупать не за что, народ сдает потихоньку заначки на хлебушек.
Вот такая нынче ситуация на нале
Значит все таки идем на 23?
....Вы ошиблись , меха , куда дороже, это не мексиканский тушканчик , это шанхайский барс ....
18-20 и премия от Долярчика ...
Да что там , 12-14
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Додано: Пон 06 кві, 2020 16:36
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Додано: Пон 06 кві, 2020 16:38
сірий написав:
КОТИК ПОНИК ДУХОМ 27.13
да , да , идем на 12
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Додано: Пон 06 кві, 2020 16:38
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Додано: Пон 06 кві, 2020 16:52
Неделя началась хорошо
А что ж будет когда транш зайдет и его начнут лить для покрытия дефицита бюджета...
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 16:52
aleksandr-musienko написав:
Что сильно много газпромовских акций прикупили? За них не переживайте, там запас прочности - мама не горюй.
Ага щас,там боржок по кредитам скоро буде більше чим саме национальное достояние*Відправлено з Чату
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