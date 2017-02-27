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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4975497649774978>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 154
25.01-25.5
5%
8
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
7
26.51-27.0
8%
12
27.01-27.5
14%
21
27.51-28.0
13%
20
28.01-28.5
12%
18
28.51-29.0
12%
19
29.01-29.5
5%
8
29.51-30.0
4%
6
больше 30
21%
33
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:21

  antey1969 написав:
  Alex2006 написав:Что там на МБ? А то ЧР уже пробивает 27... Что-то знают? :)

Работники на карантине за копейки сидят, заработки малого бизнеса обрушились.
Франклины покупать не за что, народ сдает потихоньку заначки на хлебушек.
Вот такая нынче ситуация на нале


тут же постоянно утверждают, что пересичные со своими "объёмами" на курс никак не влияют
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:30

  Andrew_ написав:
  antey1969 написав:
  Alex2006 написав:Что там на МБ? А то ЧР уже пробивает 27... Что-то знают? :)

Работники на карантине за копейки сидят, заработки малого бизнеса обрушились.
Франклины покупать не за что, народ сдает потихоньку заначки на хлебушек.
Вот такая нынче ситуация на нале

Значит все таки идем на 23? :shock:



....Вы ошиблись , меха , куда дороже, это не мексиканский тушканчик , это шанхайский барс ....
18-20 и премия от Долярчика ...
Да что там , 12-14
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:36

КОТИК ПОНИК ДУХОМ 27.13
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:38

  сірий написав:КОТИК ПОНИК ДУХОМ 27.13



да , да , идем на 12
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Опт http://obmenka.kh.ua/ 26.90!
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varlo
 
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ГОСПОДА,а сколько сегодня регулятор откупил :?:
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:52

  varlo написав:Опт http://obmenka.kh.ua/ 26.90!

Неделя началась хорошо :) А что ж будет когда транш зайдет и его начнут лить для покрытия дефицита бюджета...
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:52

  aleksandr-musienko написав:Что сильно много газпромовских акций прикупили? За них не переживайте, там запас прочности - мама не горюй.

Ага щас,там боржок по кредитам скоро буде більше чим саме национальное достояние

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Что там на МБ? А то ЧР уже пробивает 27.

3й год за рублём бегаем. Нечего искать теории там, где всё очевидно :)
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:55

  serega_rubin написав:
  Alex2006 написав:Что там на МБ? А то ЧР уже пробивает 27.

3й год за рублём бегаем. Нечего искать теории там, где всё очевидно :)

ТАКИ ДАА.
НЕПЛОХОЙ ФЛЮГЕР :D
сірий
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