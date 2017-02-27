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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4975497649774978

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 154
25.01-25.5
5%
8
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
7
26.51-27.0
8%
12
27.01-27.5
14%
21
27.51-28.0
13%
20
28.01-28.5
12%
18
28.51-29.0
12%
19
29.01-29.5
5%
8
29.51-30.0
4%
6
больше 30
21%
33
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:59

  Alex2006 написав:
  Искатель написав:Вы лучше скажите, слили свои 1500 последние или нет? Или будете в мае сливать, вместе с депозитом? :)

Нет, в конце месяца зашел доход за март и сливать еще и мелочь в виде 1,5к было уже глобально не важно :) Пока приберегу до следующего загона :)


а когда вы купили эти баксы что сливаете уже месяц по 1500?
да и те что на депо лежат когда купили?
чет в теме от вас не было сообщений что вы покупаете доллар.
ссылку можете дать где вы озвучиваете покупку 6000 баксов плюс сколько у вас там на депо? а то как то сильно сомневаюсь что они вообще у вас есть.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мій лось по 27.8 перетворився в непоганий профіт 8)
twin
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:13

  холява написав:
  сірий написав:КОТИК ПОНИК ДУХОМ 27.13



да , да , идем на 12

Угу,доктора себе вызови :arrow:
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:15

  serega_rubin написав:
  Alex2006 написав:Что там на МБ? А то ЧР уже пробивает 27.

3й год за рублём бегаем. Нечего искать теории там, где всё очевидно :)


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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:19

  mephala написав:
  Alex2006 написав:
  Искатель написав:Вы лучше скажите, слили свои 1500 последние или нет? Или будете в мае сливать, вместе с депозитом? :)

Нет, в конце месяца зашел доход за март и сливать еще и мелочь в виде 1,5к было уже глобально не важно :) Пока приберегу до следующего загона :)


а когда вы купили эти баксы что сливаете уже месяц по 1500?
да и те что на депо лежат когда купили?
чет в теме от вас не было сообщений что вы покупаете доллар.
ссылку можете дать где вы озвучиваете покупку 6000 баксов плюс сколько у вас там на депо? а то как то сильно сомневаюсь что они вообще у вас есть.

Ну все ссылки лень искать, вот что нашел навскидку:
viewtopic.php?p=4615192#p4615192
viewtopic.php?p=4758549#p4758549
viewtopic.php?p=4811356#p4811356
viewtopic.php?p=4813411#p4813411
viewtopic.php?p=4716126#p4716126
Особо детально считать курсы входов лень, по истории может еглянуть что там было летом, осенью и в декабре :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:54

у леры в лондоне дома сидят братки (ИНВЕСТОРЫ) из 90-х с весенними бумагами 19г..
пока курс их устроит на выход не больше 27, хотя базар с ней в прошлом году вели про курс 25. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:01

  mephala написав:
  Alex2006 написав:
  Искатель написав:Вы лучше скажите, слили свои 1500 последние или нет? Или будете в мае сливать, вместе с депозитом? :)

Нет, в конце месяца зашел доход за март и сливать еще и мелочь в виде 1,5к было уже глобально не важно :) Пока приберегу до следующего загона :)


а когда вы купили эти баксы что сливаете уже месяц по 1500?
да и те что на депо лежат когда купили?
чет в теме от вас не было сообщений что вы покупаете доллар.
ссылку можете дать где вы озвучиваете покупку 6000 баксов плюс сколько у вас там на депо? а то как то сильно сомневаюсь что они вообще у вас есть.

Он покупал их год назад по 26-27, описывался тут. Сидит на депо годами, а просидеть год в просадке не смог, перед самим ростом слился.
Zebra
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