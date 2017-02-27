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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:59
а когда вы купили эти баксы что сливаете уже месяц по 1500?
да и те что на депо лежат когда купили?
чет в теме от вас не было сообщений что вы покупаете доллар.
ссылку можете дать где вы озвучиваете покупку 6000 баксов плюс сколько у вас там на депо? а то как то сильно сомневаюсь что они вообще у вас есть.
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mephala
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:15
serega_rubin написав: Alex2006 написав:
Что там на МБ? А то ЧР уже пробивает 27.
3й год за рублём бегаем. Нечего искать теории там, где всё очевидно
в баню
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:19
mephala написав:
а когда вы купили эти баксы что сливаете уже месяц по 1500?
да и те что на депо лежат когда купили?
чет в теме от вас не было сообщений что вы покупаете доллар.
ссылку можете дать где вы озвучиваете покупку 6000 баксов плюс сколько у вас там на депо? а то как то сильно сомневаюсь что они вообще у вас есть.
Ну все ссылки лень искать, вот что нашел навскидку:viewtopic.php?p=4615192#p4615192viewtopic.php?p=4758549#p4758549viewtopic.php?p=4811356#p4811356viewtopic.php?p=4813411#p4813411viewtopic.php?p=4716126#p4716126
Особо детально считать курсы входов лень, по истории может еглянуть что там было летом, осенью и в декабре
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:54
у леры в лондоне дома сидят братки (ИНВЕСТОРЫ) из 90-х с весенними бумагами 19г..
пока курс их устроит на выход не больше 27, хотя базар с ней в прошлом году вели про курс 25.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 18:01
mephala написав:
а когда вы купили эти баксы что сливаете уже месяц по 1500?
да и те что на депо лежат когда купили?
чет в теме от вас не было сообщений что вы покупаете доллар.
ссылку можете дать где вы озвучиваете покупку 6000 баксов плюс сколько у вас там на депо? а то как то сильно сомневаюсь что они вообще у вас есть.
Он покупал их год назад по 26-27, описывался тут. Сидит на депо годами, а просидеть год в просадке не смог, перед самим ростом слился.
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