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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 18:46
идем на 18?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Пон 06 кві, 2020 18:46
Автор77 написав: aleksandr-musienko написав: Nazarkino написав:
14:00:00 06.04.20ДОХОДЫ ГАЗПРОМА ОТ ЭКСПОРТА ГАЗА В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УПАЛИ НА 51%, ДО $5 МЛРД - ДАННЫЕ ФТС*Відправлено з Чату
Что сильно много газпромовских акций прикупили? За них не переживайте, там запас прочности - мама не горюй.
Мне кажется, что все беды нашей экономики и нестабильный курс гривны как раз от того, что наши кланы тупо вкидают в массы какую-нибудь "стату" по русских
-то ЗВР их 550 млрд.дол. через год кранты будут ( месяц назад)
- то завтра рубль будет по 150(месяц назад),
-то нефть по 5 долларов (пол-месяца назад),
-то вот акции Газпрома (сегодня) и т.п., отвлекая публику от обсуждения и возмущения тем как здесь и сейчас у нас в стране
продолжают тупо пилить наши бабки.
Вместо того - надо бы задуматься как так случилось, что за три десятилетия как мы слиняли от русских, у них ЗВР 550 млрд.дол. на 140 млн. населения,
а у нас 24 млрд на 40 млн.,
при том, что из этих 24 млрд. почти ничего нашего нет, так как долги офигенные.
Только не надо про нефть-газ,
у нас также офигительные ресурсы и пром.база все три десятилетия непонятно на сколько людей работало, но явно не на все население страны.
И это при том,что у них там - насквозь прогнившая олигархо-клановая система по латиноамериканскому типу.
Как мы блин дожились до курса 27 ?
И как мы блин дожились до миллионов трудовой миграции?
И как мы блин дожились до средней зарплаты реально в 300 долларов ?
Как до пол-страны евроблях дожились вместо того,чтобы нормально пойти в салону купить себе авто ?
Вот про что надо обсуждать ,а не про акции долбанного Газпрома.
Очередной в***р на этом форуме.Душу автора размазало по всему кружку.Речь была сбивчива и пришли к выводу,что 27 -это край.А вот 80 за рубль-это благо.И это при том,что вова начинал при нефти 10.И основная часть отложенного была при нефти 140.Но это мелочи.Да и курс рубля в 1996 был 4,а гривны 1.76.Но это тоже мелочи.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 18:48
штаты объявили что буду печатать. И европа и все остальные.
Защитный актив, золото, сильвер, платина и биток-крипта
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Пон 06 кві, 2020 18:52
Дед Мороз
Да просто - по хрен и рубль , и нефть,и Газпром если конечно не иметь ввиду, что хоть и слабая,но еще осталась скорее всего некоторая корреляция рубля и гривны,так как
какой-то торговый оборот существует, и нефть интересна лишь в плане того - не упадут ли часом цены на зерно в связи с ее падением к осени.
И про то, что "курс 27 -это все"- я не писал, потенциал снижения и второй волны огромен на фоне как раз того, что вместо наших кланов народ долбанного вову на финансовой ветке время от времени вспоминает.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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Додано: Пон 06 кві, 2020 18:53
Автор77 написав:Дед Мороз
Да просто - по хрен и рубль , и нефть,и Газпром если конечно не иметь ввиду, что хоть и слабая,но еще осталась скорее всего некоторая корреляция рубля и гривны,так как
какой-то торговый оборот существует, и нефть интересна лишь в плане того - не упадут ли часом цены на зерно в связи с ее падением к осени.
И про то, что "курс 27 -это все"- я не писал, потенциал снижения и второй волны огромен на фоне как раз того, что вместо наших кланов народ долбанного вову на финансовой ветке время от времени вспоминает.
Согласен.
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Дед Мороз
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Додано: Пон 06 кві, 2020 18:54
ну смотрю у вас вагон бакса выше 26 купленного. продавать вы начали его еще по 25. ну че. круто.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 19:03
Дед Мороз написав: proftpd66 написав:
идем на 18?
Думаю после поправок в законе о банках идем на х...
Уже 13000 поправок подано, так что до конца лета депутаты будут при деле.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Пон 06 кві, 2020 19:05
freeze написав: Дед Мороз написав: proftpd66 написав:
идем на 18?
Думаю после поправок в законе о банках идем на х...
Уже 13000 поправок подано, так что до конца лета депутаты будут при деле.
Ну вот,тогда идем на х.. в сентябре.Сразу после отмены карантина.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 19:12
75stasstas75 написав:Alex2006
Угадай, выгодно ли будет сливать транш по заниженному курсу ?
Ну, для характеристики "заниженного" курс должен быть ниже 23, думаю, до этой отметки мы еще не успеем дойти до начала слива транша... И НБУ активно тормозит падение. Думаю, НБУ просто выкупит все напрямую к себе в ЗВР минуя МБ, а потом уже можем падать дальше.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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