Автор77 написав:

aleksandr-musienko написав: Nazarkino написав: 14:00:00 06.04.20ДОХОДЫ ГАЗПРОМА ОТ ЭКСПОРТА ГАЗА В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УПАЛИ НА 51%, ДО $5 МЛРД - ДАННЫЕ ФТС



*Відправлено з Чату 14:00:00 06.04.20ДОХОДЫ ГАЗПРОМА ОТ ЭКСПОРТА ГАЗА В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УПАЛИ НА 51%, ДО $5 МЛРД - ДАННЫЕ ФТС

Что сильно много газпромовских акций прикупили? За них не переживайте, там запас прочности - мама не горюй. Что сильно много газпромовских акций прикупили? За них не переживайте, там запас прочности - мама не горюй.

Мне кажется, что все беды нашей экономики и нестабильный курс гривны как раз от того, что наши кланы тупо вкидают в массы какую-нибудь "стату" по русских-то ЗВР их 550 млрд.дол. через год кранты будут ( месяц назад)- то завтра рубль будет по 150(месяц назад),-то нефть по 5 долларов (пол-месяца назад),-то вот акции Газпрома (сегодня) и т.п., отвлекая публику от обсуждения и возмущения тем как здесь и сейчас у нас в странепродолжают тупо пилить наши бабки.Вместо того - надо бы задуматься как так случилось, что за три десятилетия как мы слиняли от русских, у них ЗВР 550 млрд.дол. на 140 млн. населения,а у нас 24 млрд на 40 млн.,при том, что из этих 24 млрд. почти ничего нашего нет, так как долги офигенные.Только не надо про нефть-газ,у нас также офигительные ресурсы и пром.база все три десятилетия непонятно на сколько людей работало, но явно не на все население страны.И это при том,что у них там - насквозь прогнившая олигархо-клановая система по латиноамериканскому типу.Как мы блин дожились до курса 27 ?И как мы блин дожились до миллионов трудовой миграции?И как мы блин дожились до средней зарплаты реально в 300 долларов ?Как до пол-страны евроблях дожились вместо того,чтобы нормально пойти в салону купить себе авто ?Вот про что надо обсуждать ,а не про акции долбанного Газпрома.