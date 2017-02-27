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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4977497849794980

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 155
25.01-25.5
5%
8
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
8
26.51-27.0
8%
12
27.01-27.5
14%
21
27.51-28.0
13%
20
28.01-28.5
12%
18
28.51-29.0
12%
19
29.01-29.5
5%
8
29.51-30.0
4%
6
больше 30
21%
33
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Наличка уже на 25 коп ниже, чем МБ :shock: Давно такого не было)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:18

  Автор77 написав:Мне кажется, что все беды нашей экономики и нестабильный курс гривны как раз от того, что наши кланы тупо вкидают в массы какую-нибудь "стату" по русских
-то ЗВР их 550 млрд.дол. через год кранты будут ( месяц назад)
- то завтра рубль будет по 150(месяц назад),
-то нефть по 5 долларов (пол-месяца назад),
-то вот акции Газпрома (сегодня) и т.п., отвлекая публику от обсуждения и возмущения тем как здесь и сейчас у нас в стране
продолжают тупо пилить наши бабки.

Вместо того - надо бы задуматься как так случилось, что за три десятилетия как мы слиняли от русских, у них ЗВР 550 млрд.дол. на 140 млн. населения,
а у нас 24 млрд на 40 млн.,
при том, что из этих 24 млрд. почти ничего нашего нет, так как долги офигенные.


Если бы ты больше работал над своей головой, то ты бы знал, что русские $500 млрд. уже давно расписаны под выплату долгов:
$320 млрд. доги госкорпораций + $85 млрд. долги госбанков.
В ФНБ $120 млрд., но на балансе, многие из которых уже давно зарыты в дороги и трубы. Кстати, долг вашего урки $3 млрд. тоже в этом же балансе и перспективы только пососать. :lol:
Скорость расходывания резервов сейчас $30 млрд. в неделю.
Так что у твоего русского свинства в резервах своего тоже ничего нет.
Сначала изучи тему, а потом пиши тут свои простыни. Нефть по $13 продать не могут, при себестоимости с освоением и 10% марже в порту $30-$40.
А то как напишешь тут, так стыдно за валютный форум становится, какие тут неучи и примитивы умничают. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:18

  Alex2006 написав:
  75stasstas75 написав:Alex2006
Угадай, выгодно ли будет сливать транш по заниженному курсу ?

Ну, для характеристики "заниженного" курс должен быть ниже 23, думаю, до этой отметки мы еще не успеем дойти до начала слива транша... И НБУ активно тормозит падение. Думаю, НБУ просто выкупит все напрямую к себе в ЗВР минуя МБ, а потом уже можем падать дальше.

Какой транш?Я не в курьсе.Может быть кто-то в курьсе?О чём это тело лепечет?
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:25

В сегодняшнем типаукреплении гривны есть умысел.И весь негатив от этих шараханий мы пожнём очень скоро.Всё рукотворно.За это нужно делать атата по попе.Альтернатива-сажать на лет 10.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:31

  Дед Мороз написав:В сегодняшнем типаукреплении гривны есть умысел.И весь негатив от этих шараханий мы пожнём очень скоро.Всё рукотворно.За это нужно делать атата по попе.Альтернатива-сажать на лет 10.

Согласен, Яше стоило не выкупать сегодня бакс, падение на 1 грн за день было бы эпично, давно такого не видели :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Офисе президента рассчитывают получить транш МВФ уже в мае, по оптимистическому сценарию будет 2 миллиарда.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Соломенка
26,6 26,85
28,6 28,85
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:45

  freeze написав:В Офисе президента рассчитывают получить транш МВФ уже в мае, по оптимистическому сценарию будет 2 миллиарда.

Помниться зимним субботним вечером 8 декабря,был звонок в МВФ.И на позитиве мы встретили Новый год с курсом 23.5.Гражданка Маркарова нам пела про дальнейшее укрепление гривны.А товарищ Гончарук беззаботно катался на самокате по кабинету и надиктовывал на диктофон про туманы в голове президента.Шёл третий год успешных переговоров с МВФ...
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:53

Alex2006
Падать дальше ? ну ну.
75stasstas75
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