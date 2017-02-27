Автор77 написав:

Мне кажется, что все беды нашей экономики и нестабильный курс гривны как раз от того, что наши кланы тупо вкидают в массы какую-нибудь "стату" по русских-то ЗВР их 550 млрд.дол. через год кранты будут ( месяц назад)- то завтра рубль будет по 150(месяц назад),-то нефть по 5 долларов (пол-месяца назад),-то вот акции Газпрома (сегодня) и т.п., отвлекая публику от обсуждения и возмущения тем как здесь и сейчас у нас в странепродолжают тупо пилить наши бабки.Вместо того - надо бы задуматься как так случилось, что за три десятилетия как мы слиняли от русских, у них ЗВР 550 млрд.дол. на 140 млн. населения,а у нас 24 млрд на 40 млн.,при том, что из этих 24 млрд. почти ничего нашего нет, так как долги офигенные.