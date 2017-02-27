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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 19:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Наличка уже на 25 коп ниже, чем МБ Давно такого не было)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Пон 06 кві, 2020 19:18
Если бы ты больше работал над своей головой, то ты бы знал, что русские $500 млрд. уже давно расписаны под выплату долгов:
$320 млрд. доги госкорпораций + $85 млрд. долги госбанков.
В ФНБ $120 млрд., но на балансе, многие из которых уже давно зарыты в дороги и трубы. Кстати, долг вашего урки $3 млрд. тоже в этом же балансе и перспективы только пососать.
Скорость расходывания резервов сейчас $30 млрд. в неделю.
Так что у твоего русского свинства в резервах своего тоже ничего нет.
Сначала изучи тему, а потом пиши тут свои простыни. Нефть по $13 продать не могут, при себестоимости с освоением и 10% марже в порту $30-$40.
А то как напишешь тут, так стыдно за валютный форум становится, какие тут неучи и примитивы умничают.
Додано: Пон 06 кві, 2020 19:18
Какой транш?Я не в курьсе.Может быть кто-то в курьсе?О чём это тело лепечет?
Додано: Пон 06 кві, 2020 19:25
В сегодняшнем типаукреплении гривны есть умысел.И весь негатив от этих шараханий мы пожнём очень скоро.Всё рукотворно.За это нужно делать атата по попе.Альтернатива-сажать на лет 10.
Додано: Пон 06 кві, 2020 19:31
Согласен, Яше стоило не выкупать сегодня бакс, падение на 1 грн за день было бы эпично, давно такого не видели
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Пон 06 кві, 2020 19:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В Офисе президента рассчитывают получить транш МВФ уже в мае, по оптимистическому сценарию будет 2 миллиарда.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 06 кві, 2020 19:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Соломенка
26,6 26,85
28,6 28,85
Додано: Пон 06 кві, 2020 19:45
Помнится зимним субботним вечером 8 декабря,был звонок в МВФ.И на позитиве мы встретили Новый год с курсом 23.5.Гражданка Маркарова нам пела про дальнейшее укрепление гривны.А товарищ Гончарук беззаботно катался на самокате по кабинету и надиктовывал на диктофон про туманы в голове президента.Шёл третий год успешных переговоров с МВФ...
Востаннє редагувалось Дед Мороз в Пон 06 кві, 2020 20:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А никто не заметил,что банк рупор коломойши Пивденный держал на выходных 27.35 на 27.90?
Выше всех? И явно всем намекал,что пора бы уже сменить руководство НБУ,мол не дают дышать промышленности,надо курс к 30 тянуть,а эти сво слабо сопротивляются ревалу.
Ну что сказать,чудо на валютном рынке,ожидаем изменений в бюджет,дабы растеклась свеженапечатанная гривна по каналам схемщиков и обнальщиков(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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